Lia Olguța Vasilescu, eșec răsunător la alegeri! USR Plus a ieșit pe primul loc în Craiova

Lia Olguța Vasilescu, din partea PSD, a pierdut lamentabil orașul Craiova. Un partid nou, căruia nu i-a dat nimeni prea multe șanse, a câștigat cu brio alegerile în orașul-fief al Olguței.

O situație fără precedent în România post-comunistă s-a întâmplat pe 26 mai, la alegerile europarlamentare. Pentru prima dată, PSD a pierdut alegerile într-un oraș din sudul țării, regiune care, alături de Moldova, erau concentrați cei mai mulți susținători ai social democraților.

Lia Olguța Vasilescu, eșec răsunător la alegeri

Craiova, care a fost atâția ani sub egida PSD, a întors „armele” împotriva social democraților, iar Alianța 2020 USR-Plus a ieșit pe primul loc din punctul de vedere al numărului de voturi. Gazeta de Sud a numit acest fenomen drept o „înfrângere istorică a PSD”. Nici măcar PNL, un partid vechi și al doilea cel mai mare partid din România, nu a reușit să obțină mai multe voturi decât USR-Plus, alianța care a surprins la aceste alegeri.

Alianța Dacian Cioloș – Dan Barna a obținut rezultate neașteptate în orașe unde PSD-ul a deținut mereu puterea.

Conform relatărilor, nici măcar celor de la GDS nu le-a venit să creadă, după numărarea voturilor, că USR-Plus obținuse aproape 35.000 de voturi, PSD puțin peste 31.000 de voturi, iar PNL puțin peste 25.000.

Olguța Vasilescu, luată prin surprindere de Alianța USR-Plus

Astfel, social democrații s-au clasat pe locul al doilea, cu doar 26,93#, în timp ce USR a avut aproape 30%.

„Este prima dată când o forţă politică nouă, tânără câstigă Craiova. Ni s-a spus că este imposibil, că nu putem să batem PSD aici. Şi am învins. Am luat 35 000 de voturi. Alianţa USR-PLUS va da viitorul primar al Craiovei Victoria nu este a noastră, este a craiovenilor care au votat schimbarea. Craiovenii au ales speranţa în locul fricii de PSD. Craiovenii au ales un altfel de a face politică, sătui de compromisurile, înţelegerile pe sub masă, complicităţile de afaceri ale vechilor partide. În judeţ, ne-am triplat voturile în urbanul mic şi în rural, semn că presiunile, şantajul şi ameninţările PSD nu au mai funcţionat. Oamenii au văzut că noi avem curaj să ne batem cu PSD şi la Botoşeşeti Paia şi au căpătat şi ei curaj. Până acum, nimeni nu s-a bătut aşa cum am făcut-o noi în comunele din Dolj. La Malu Mare, am luat 500 de voturi, la Băileşti am obţinut 750 de voturi, la Calafat 880 de voturi.“ Deputatul USR Dolj, Claudiu Prisnel, potrivit Adevărul.