Cum s-a fotografiat Simona Halep. A pus imaginea pe internet, ipostaza i-a bucurat pe fani FOTO

Simona Halep și-a pus fanii pe jar cu cea mai recentă fotografie pe care a publicat-o pe Instagram. Sportiva le-a dat de înțeles că este din ce în ce mai aproape de o revenire spectaculoasă pe terenul de tenis.

Chiar dacă și-a recăpătat dreptul de a participa la turnee, Simona Halep a stat departe de competiții anul acesta, din cauza unei probleme la genunchi. Sportiva s-a concentrat pe recuperare și pe antrenamente, însă curând s-ar putea întoarce în competițiile profesioniste.

Halep a publicat recent pe Instagram Stories imagini cu ea în timp ce se antrenează. Sportiva pare să fie într-o formă bună, iar cei care o urmăresc pe rețelele de socializare speră să o vadă cât mai curând în turnee. Jucătoarea de tenis ar putea participa, la finalul lunii octombrie, la turneul de la Hong Kong, dacă recuperarea genunchiului decurge bine.

Simona Halep este mai hotărâtă ca niciodată să își recapete forma, iar recent a mers în Italia, pentru a face recuperare pentru problema de la genunchi. Jucătoarea de tenis a urmat sfatul fostului ei antrenor, Daniel Dobre, și a transmis că este optimistă și că speră să revină curând pe teren.

”Un mic update pentru susținătorii mei: în primul rând vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase!!! Am fost in Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să îl am alături pe domnul Dobre. Hope to be back on court soon (Sper să mă întorc curând pe teren)”, a transmis Simona pe Instagram, de curând.