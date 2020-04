Gabriela Cristea, anunț după cinci ani de la nunta cu Tavi Clonda. A făcut totul public

Gabriela Cristea i-a emoționat pe toți cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Ce mărturisire a făcut prezentatoarea de televiziune în ziua în care s-au împlinit 5 ani de la nunta acesteia cu Tavi Clonda?

Mulți nu le-au dat șanse, mai ales că ambii veneau din relații de dragoste lungi care au eșuat, iar Gabi abia scăpase dintr-un scandal amplu cu fostul său soț. Din fericire, decizia de a se întâlni a fost cea mai bună. Dragostea dintre ei nu s-a stins, iar piedicile apărute în drumul lor i-a unit și mai tare. Acum, Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai frumoase și fericite cupluri din showbiz.

Cei doi se bucură de micuțele sale împreună și de un eveniment deosebit – 5 ani de la nunta lor. Deși nu se pot distra alături de prieteni, dat fiind contextul în care ne aflăm, se mulțumesc de liniștea din sânul familiei. Moderatoarea emisiunii Like a Star a profitat de moment și le-a dezvăluit fanilor ei un micuț incident din ziua în care au spus DA în fața ofițerului stării civile – de emoție, a uitat toate florile la Primărie. De asemenea, i-a emoționat pe toți cu o declarație de dragoste superbă.

„El este omul meu, Făt Frumosul care a venit să mă salveze și a reușit. Azi se împlinesc fix 5 ani de când mergeam în limuzină pe soseaua Kiseleff, frumos decorată cu steaguri, spre primarie să ne căsătorim. Atunci am zis că și Bucureștiul e gătit pentru nunta noastră, azi spun că tot universul e îmbrăcat frumos pentru noi doi. Am fost tare emoționați când am zis “da”, iar eu eram atât de fericită încât am uitat toate florile la starea civila. Azi te iubesc și mai mult și aștept cu drag să văd ce ne mai ofera providența. La mulți ani, prințul meu! 5 ani de când în buletin și în suflet sunt dna Clonda. @taviclonda #victorienii”

Gabriela Cristea