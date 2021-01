Cum s-a făcut Sore de râs în Covasna: ”Oamenii treceau si râdeau. Eram plină de spume”

Înainte de a pleca în Tenerife să filmeze un videoclip, Sore a avut parte de întâmplare de-a râsu` plânsu`. Aceasta a mers împreună cu niște prietene ale sale în localitatea Comandău, județul Covasna, dar, din cauza unei imprudențe, era să rămână acolo.

Sore a povestit toată întâmplarea prin care a trecut în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D. Aceasta a povestit cum și-a pierdut chiele mașinii în zăpadă, în timp ce se fotografia, fapt pentru care era cât pe ce să nu aibă cu ce se întoarce acasă. În plus, pentru a găsi cheia, aceasta, dar și prietenele sale au fost nevoite să grebleze zăpada ore bune, până când, într-un final cheia a fost găsită.

”Am fost la munte cu fetele, am fost in satul Comandau, judetul Covasna. Am facut poze si peste 24 de ore trebuia sa plecam, Eu tot căutam cheile mașinii si mi-am dat seama ca in rochia mea de tull am pus cheia intre picioare, Iar cheia a cazut. Am cautat cheia, am vizualizat locul, am luat greblele cu coada lunga, si am dat la grebla. Oamenii treceau si râdeau. Eram plină de spume. La final, Ruxi, prietena mea, a greblat și a găsit cheia”, a povestit Sore pățania cu pricina.