Cum s-a distrat Andra cu Ana Maria Mărgean, câștigătoarea Românii au talent. Totul a fost făcut public

Andra și Ana Maria Mărgean s-au distrat de minune. Cunoscuta jurată a emisiunii „Românii au talent” se mândrește extrem de tare cu preferata sa. Ce au făcut cele două împreună? Nu s-au ferit de români.

Andra a publicat un mesaj frumos la adresa preferatei sale pe care chiar ea a a trimis-o din preselecții direct în etapa următoare. Soția lui Cătălin Măruță a văzut potențialul micuței și i-a acordat butonul de Golden Buzz.

Iată că și după ce a câștigat emisiunea de talente solista a continuat să o susțină. Cea din urmă se mândrește cu preferata ei din sezonul 11 al show-ului difuzat pe Pro TV. Andra nu a făcut un secret din faptul că și-a dorit de la început ca Ana să plece acasă cu marele premiu, iar acest lucru iată că s-a și întâmplat:

”Marea noastră campioană, marea câștigătoare a inimilor noastre! Felicitări, draga mea! Sper că fiecare cuvânt de încurajare și Golden Buzz-ul meu au contribuit la acest succes pe care îl meriți din plin! Ești atât de talentată și ai un suflet absolut minunat! Fie ca acest premiu să fie doar începutul drumului tău luminos!”, a fost mesajul Andrei.

Cântăreața a petrecut și un moment special alături de câștigătoare, iar acest lucru s-a petrecut chiar în culise. Mai exact, acestea au cântat împreună melodia juratei, „Jumătatea mea mai bună”. ”Câștigătoarea mea mai bună!”, a schimbat Andra versurile, la un moment dat. În tot acest timp vedeta a ținut-o în brațe pe micuță. Momentul poate fi vizionat pe instagram-ul interpretei.

”Am intrat în competiție cu gândul că totul va fi bine și am plecat cu gândul că am ieșit câștigătoare. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Mi-a dat multă încredere în mine acel Golden Buzz dat de Andra, sper că într-o zi voi face un duet cu ea. Eu aș vrea să fac o carieră și din muzică, și din ventrilocie, să continuu cu ambele. Arta de a vorbi fara sa iti misti buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube si am inceput sa practic in perioada carantinei cand toata lumea era blocata in casa. Am inceput cu voci, exercitii de dictie si am evoluat. Am inceput sa confectionez papusi din sosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gandit ca aici este cel mai potrivit loc sa se lanseze”

Ana Maria Mărgean