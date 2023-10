Cum s-a cunoscut Adda cu Cătălin Rizea: „Eu eram semi-beată!” Ce s-a întâmplat între ei după cearta de la Asia Express

Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. După ce au apărut la Asia Express, cei de acasă au avut ocazia să vadă cum este relația lor cu adevărat. Artista a dezvăluit acum și cum s-au cunoscut și de unde a început povestea lor de iubire.

Adda este una dintre cele mai iubite artiste din România. Viața a pus-o mereu la multe încercări grele, dar le-a depășit cu ambiție și a vorbit mereu despre ele. Artista și-a deschis acum sufletul în podcastul Giuliei Badassmom, unde a abordat și subiectul copilăriei.

Cântăreața a dezvăluit că a fost mereu un copil cuminte, care nu le-a provocat probleme părinților. Învăța bine la școală, avea capacitate, dar niciodată nu a tras ca să fie un elev de vârf, de nota 10, pentru că știa ce își dorește să facă cu adevărat: muzică.

Își amintește că era tânără retrasă, tăcută care, deși se distra când mergea la petreceri, nu își dorea să fie în centrul atenției. Îi plăcea să stea în bula ei, departe de restul lumii și să își asculte propriile sale gânduri.

Chiar dacă am avut note la școală foarte mari, am trecut ca rața prin apă. Nu am făcut eforturi ca să fiu de 10, eram de 9, eu știam că vreau să fac muzică. Cumva toate celelalte lucruri, petreceri, make-up, mi se păreau lucruri superficiale. Eu eram în lumea mea”, își amintește Adda Baladda.

Artista a mărturisit că este o persoană destul de anxioasă, ceea ce o determină să nu renunțe la unul dintre cele mai mari vicii- fumatul. De fiecare dată când trece prin perioade dificile, se afundă în acest obicei nesănătos ca să treacă mai ușor peste probleme.

Adda și Cătălin Rizea au o relație de lungă durată și de opt ani au devenit soț și soție. Și-au jurat iubire veșnică și au ajuns de nedespărțit. Au împreună un copil și, chiar dacă au trecut prin multe greutăți, au fost de neclintit.

În cadrul podcastului, vedeta a vorbit și despre începuturile lor. S-au cunoscut într-un club celebru de pe litoral și au petrecut împreună toată noaptea. Deși era amețită și se afla acolo pentru distracție, Adda s-a concentrat în tot acest timp și pe băiatul care i-a atras atenția atunci.

Deși nu se știau dinainte, artista se simțea de parcă îl cunoștea de o viață pe Cătălin. Era foarte bine în compania lui și s-a simțit atrasă încă de atunci, știind că va fi ceva între ei. Nu poate spune că a fost dragoste la prima vedere, dar a fost evidentă chimia lor.

“Eu și Cătă ne-am întâlnit la mare, aveam un concert eu acolo. Era bară la bară, eram spre concert, am coborât din mașină, mi-am luat adidașii și am fugit până la Loft, când am ajuns mi se scursese și rimelul, m-am dus la baie să mai retușez, era ceva rău. Mi-a dat Monica ceva să mă schimb. Lângă Loft era o terasă mișto, am rămas să bem acolo.

Un prieten de-a lui Cătălin voia să o combine pe o prietenă de-a mea, ei voiau să meargă în nu știu ce club. Eu eram semi-beată, dar îl țin minte pe Cătă, era deosebit, părul lui se asorta cu fața mea. Avea o creastă..

Și totuși Cupidon stătea în creasta lui și m-a străpuns. Nu pot să zic că am leșinat când l-am văzut, dar era ceva la el care mă atrăgea ca un magnet, am simțit că îl știam de mult”, a povestit artista în cadrul podcastului.