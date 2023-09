Adda, emoții imense în timp ce a cântat imnul României pe stadion. Ce s-a întâmplat imediat după momentul impresionant: „La spital” EXCLUSIV

Marți seară, 12 septembrie, ora 21.30 pe Arena Națională a avut loc un meci important între România și Kosovo. Naționala de fotbal a României a continuat parcursul spre Campionatul European – Germania 2024. Federația Română de Fotbal le-a pregătit o surpriză suporterilor care au urmărit din tribunele Arenei Naționale meciul cu Kosovo, decisiv pentru calificarea la Euro 2024.

Adda a cântat imnul național în deschiderea meciului România-Kosovo

Una dintre cele mai bune voci feminine de la noi din țară a cântat imnul național al României în deschiderea meciului. Se pare că Adda le-a ținut noroc jucătorilor, căci România a câștigat duelul cu Kosovo, din preliminariile EURO 2024, scor 2-0.

Adda a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri despre momentul de-a dreptul emoționant de pe Arena Națională. Artista a cântat imnul în fața a 40.000 de oameni, iar emoțiile au fost atât de mari, încât după ce a cântat, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avem detalii în exclusivitate de la frumoasa cântăreață.

Adda ne-a reprezentat țara, cântând marți seară, 12 septembrie, ora 21.30 pe Arena Națională imnul în deschiderea meciului România-Kosovo. Emoțiile au fost imense, însă totul a decurs perfect, iar publicul a cântat alături de ea.

Cei 40.000 de oameni au fost vizibil impresionați. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a spus ce a simțit în acel moment, dar ne-a povestit și cum a primit vestea că va cânta pe stadion.

“Nu știu dacă pot să descriu în cuvinte. A fost impresionant, minunat, a fost wow. Au fost 40.000 de oameni pe stadion, plus mii de oameni care se uitau la TV în momentul acela. Este o presiune foarte mare să cânți imnul, pentru că dacă greșești o virgulă, un cuvânt mic sau îți scapă vocea, ești aspru criticat de oameni, fiind vorba de imnul național, mai ales că era un meci România-Kosovo, un meci foarte important și am cântat pentru țara mea. A fost amuzant că înainte să intru, cineva de la Federația Română de Fotbal mi-a spus să nu am emoții, că sunt doar 40 și ceva de mii de oameni și se va difuza și în alte țări. Eu am făcut tot ce am putut ca să îmi onorez țara. Eu sunt foarte critică cu mine și sunt mulțumită de interpretare.”, ne-a declarat Adda.

Cum a primit vestea că va cânta în deschiderea meciului România-Kosovo?

Vestea că va reprezenta țara a luat-o prin surprindere. A fost sunată cu doar o săptămână înainte să aibă loc meciul. Mai mult decât atât, după ce a cântat imnul, emoțiile au copleșit-o pe Adda, încât ar fi putut să ajungă la spital.

“Eram acasă și m-au sunat cei de la federație și m-au întrebat dacă vreau, clar am acceptat. Am aflat cu o săptămână înainte, cam așa. Am cântat pe Arena Națională și este un stadion foarte impunător. După ce am coborât de pe podium, nu îmi mai simțeam picioarele la un moment dat.

Adda a rămas să vadă meciul

Aveam pulsul 130 și tensiunea 15. M-au întrebat dacă vreau să merg la spital, mi-au dat un Aspacardin și am rămas să văd meciul. Faza amuzantă a fost că eu nici nu am auzit că a cântat tot stadionul cu mine. Stadionul are un ecou, noi am făcut probe de sunet înainte, dar atunci era stadionul gol și sunt lucruri tehnice de care trebuie să ții cont.

