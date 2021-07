Cum s-a apărat Marcel Ciolacu după declarațiile dure ale lui Liviu Dragnea. Ce replică a dat șeful PSD

Ce reacție a avut Marcel Ciolacu după ce Liviu Dragnea a ieșit din închisoare. Liderul PSD i-a transmis un mesaj fostului conducător al partidului și totul a fost făcut public pe o rețea de socializare.

Astfel că Marcel Ciolacu i-a transmis lui Liviu Dragnea un mesaj pe rețelele de socializare, după ce acesta a fost eliberat joi, 15 iulie, din închisoare. El a ținut să mai sublinieze faptul că nu o să comenteze acuzațiile lui Liviu Dragnea la adresa PSD.

De altfel, imediat după ce a fost eliberat, Liviu Dragnea a spus cuvinte grele la adresa partidului de suflet. El s-a arătat dezamăgit de tot ceea ce s-a întâmplat în perioada în care el a lipsit de pe scena politică. Dragnea a acuzat că PSD a ajuns un partid ”praf”, ”fără personalitate” și ”în buzunarele SRI”.

„Îi urez multă sănătate domnului Liviu Dragnea. A fost o perioadă grea și cu siguranță acum are nevoie de liniște. Nu voi comenta declarațiile domniei sale. Este o persoană privată și are tot dreptul să își exprime opinii personale.

După aproximativ doi ani și jumătate în spatele gratiilor, Liviu Dragnea a ieșit din pușcărie. Acesta a dat declarații jurnaliștilor, însă primele sale vorbe au fost ”Unde este Irina?” După ce a aflat răspunsul la întrebare, Liviu Dragnea s-a deschis în fața reporterilor.

El s-a arătat foarte dezamăgit de starea în care se află PSD și nu pare hotărât să mai revină pe scena politică. El i-a criticat dur pe foștii săi colegi de la PSD, spunând că partidul a ajuns să fie condus de la lași. Până se va decide dacă va reveni sau nu în politică, Liviu Dragnea a spus că o să își câștige existența lucrând la firma fiului său.

„Este amanetat viitorul României cu asemenea datorii. Eu mă consider deţinut politic pentru că am intrat nevinovat. Mi se s-a cerut insistent să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce eu nu am acceptat. Din păcate, nu există opozitie. PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au rezistat la presiuni”, a declarat fostul lider PSD.