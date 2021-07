Unde va munci Liviu Dragnea după eliberare. Ce funcție va ocupa în cadrul firmei

Astăzi Liviu Dragnea a ieșit pe poarta Penitenciaurlui Rahova, unde a fost încarcerat de doi ani. Conform condiției de eliberare condițonată, acesta nu are voie timp de trei ani să dețină nicio funcție publică. Nu se știe exact câți bani a câștigat pe perioada detenției pentru orele de muncă, dar acum nu prea are cine-știe-ce venituri. Întrebat ce va face, Dragnea a spus că va lucra la firma fiului său, Valentin Dragnea. Dar nici în acest caz nu a fost explicit, având în vedere că Valentin deține două companii.

Înainte de a urca în ierarhia PSD, Liviu Dragnea venea cu venituri importante din afacerile deținute în orașul său natal. Multe dintre aceste afaceri sunt și astăzi învelite în mister, iar despre altele s-a aflat în timp. Odată arestat și încarcerat toate veniturile de până atunci erau sistate. Cu alte cuvinte Liviu Dragnea a rămas fără niciun fel de venit. La ieșirea din Penitenciarul Rahova, întrebat ce va face, Liviu Dragnea declara că se va angaja la firma fiului său, dar a vorbit și despre perioada petrecută în închisoare.

„A fost o perioadă de doi ani și două luni de chin și suferință. Abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populație a înțeles de ce am ajuns aici. Când am plecat România era o țară prosperă, o țară în care exista viitor. Astăzi este o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii. Am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent ca la instanță să-mi recunosc vinovăția și nu am acceptat.

Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni. Vreau să mă caut de sănătate și să văd ce mai pot repara, sper să găsesc soluții. Voi munci la firma fiului meu. O să tot vorbesc de astăzi înainte. În politică voi intra dacă găsesc răspunsurile la două întrebări: dacă mai am cu cine și pentru ce.”, a spus Liviu Dragnea.