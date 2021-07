Când se poate întoarce Liviu Dragnea în politică. Ce drepturi are fostul lider PSD

Liviu Dragnea a fost eliberat din penitenciar pe 15 iulie 2021, după ce Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiționată. Decizia este definitivă.

Când se poate întoarce Liviu Dragnea în politică

Fostul lider PSD a declarat că a avut un comportament bun și din acest motiv a cerut să fie eliberat condiționat.

„Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi.

Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie”, le-a spus Liviu Dragnea judecătorilor.

El se afla în închisoare din 27 mai 2019 și fusese condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare.

Procesul lui Liviu Dragnea a fost mutat de la Tribunalul București la Giurgiu, asta după ce prima instanță continua să îi respingă cererea.

„Instanţa a apreciat că, din analiza coroborată a situaţiei personale a petentului, nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare”.

Dragnea deschisese alt proces la Curtea de Apel București, cerând mutarea de la Tribunalul București la altul din țară în ce privește cerererea de eliberare.

„După doi ani de chin și suferință, abuzuri și umilințe. Cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Eu când am intrat aici România era o țară prosperă, care avea speranță. Din păcate acum e o dictatură feroce, e o țară în care libertatea de exprimare e în pericol. Viitorul României este amanetat. Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca la instanţă când se va judeca liberarea să-mi recunosc vinovăţia ceea ce eu nu am acceptat pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt. Judecătorii din Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni, pentru că la Tribunalul Bucureşti e destul de clar ce s-a întâmplat. În primul rând vreau să mă caut de sănătate. Sănătatea mea a fost afectată în mod foarte serios aici. Voi munci la firma fiului meu. În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine. DNA să-i ancheteze pe cei care jefuiesc țara. Discutăm de un jaf generalizat. PSD nu mai e partid. PSD nu e condus în acest moment, e în buzunarul SRI. Vreau să le mulțumesc zecilor de mii de români care mi-au trimis scrisori. M-au vândut”, a declarat politicianul la ieșirea din penitenciar.

Ce drepturi are fostul lider PSD

În privința drepturilor pe care Liviu Dragnea le are odată ieșit din închisoare, politicianul nu se va mai bucura de aceleași drepturi ca înainte de pedeapsă.

De exemplu, magistrații i-au dat o pedeapsă complementară, aceea de a îi interzice să aibă funcții publice sau de conducere în PSD.

În plus, fostul șef PSD nu mai are dreptul de a vota și de a fi ales în organele de putere din stat și în funcții elective.

Liviu Dragnea nu mai poate ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

De asemenea, politicianul nu mai are dreptul de a avea sau exercita o profesie de natura asemenătoare cu cea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii pentru care a fost condamnat.