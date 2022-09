Cum „râde” Gazprom de europeni. Video-ul care arată cum va fi iarna fără gazul rusesc a devenit viral

Cum „râde” Gazprom de europeni! În urmă cu câteva zile gigantul rus Gazprom anunța oprirea gazoductului Nord Stream, ca urmare a unor eventuale defecțiuni. Gestul a creat panică, pe de-o pate, dar și reacții dure, mai ales din partea Germaniei. Astăzi, în schimb, Gazprom a publicat un videoclip ironic la adresa Europei. În clip se arată cum „râde” Gazprom de europeni, și cum ar putea îngheța Europa fără gazul rusesc importat în această iarnă.

Gigantul energetic, care a avut în mod tradițional o piață mare pe continent, a lansat luni filmul. Aceasta a avut loc la trei zile după ce Gazprom a anunțat închiderea pe termen nelimitat a gazoductului Nord Stream 1, care ar fi trebuit să reia sâmbătă livrarea către Germania.

Cu toate acestea, compania a declarat că oprirea fluxului s-a datorat unei scurgeri și nu „unei strategii de răzbunare”. Într-o declarație publicată pe Telegraph se arată: „Transportul de gaz către gazoductul Nord Stream a fost complet oprit până la eliminarea plângerilor privind funcționarea echipamentului”.

Clipul cu pricina avea să fie publicat pe Twitter, de Max Fras, cercetător, consultant în dezvoltare internațională, acesta scriind în dreptul clipului:

„Winter will be big – only dusk and snow”

A propos of absolutely nothing, Gazprom releases an eerie two-minute video showing how a cold winter will freeze Europe to death pic.twitter.com/3KSmbhWe59

— Max Fras (@maxfras) September 5, 2022