Vortexul polar care s-a abătut asupra României în aceste zile îi poate afecta grav pe cei care au pomi fructiferi. În contextul în care pomii au înflorit, vremea de iarnă anunțată de meteorologi și întâlnită în mare parte de țară, poate afecta grav recolta din vară. Așadar, cum protejezi pomii de îngheţ. Temperaturile scăzute şi ninsorile pun livezile în pericol.

Vremea capricioasă din ultimul timp a împiedicat aplicarea tratamentelor de primăvară la pomii fructiferi.

Astfel, în această perioadă ar fi trebuit să se facă stropiri cu zeamă bordeleză și cu ulei horticol.

În vestul teritoriului, livezile au fost lovite din plin de valul de frig, iar pomicultorii au pornit aspersoarele pentru ca mugurii să înghețe la suprafață.

Gheața de la suprafață ar urma să creeze o temperatură în jur de 0 grade astfel încât mugurii să nu fie distruși de temperaturile mai scăzute de afară.

Cu alte cuvinte, mantia de gheață se va comprta ca o haină groasă pentru mugurii înfloriți.

Temperaturile mari din iarnă mai au o consecinţă negativă asupra pomilor fructiferi. Cei mai mulţi dintre dăunători nu au murit de la ger, aşa cum se întâmplă în mod natural în perioada rece a anului.

Astfel, pomii vor fi afectați de acești dăunători, asta în cazul în care nu vor muri acum, cu ocazia vortexului polar care a pus stăpânire pe România.

Ca să îşi salveze producţia, Gheorghe Piper, un fermier din Arad, a dat drumul la aspersoare. Instantaneu, din cauza frigului, mugurii au fost cuprinși de un strat subțire de gheață.

„Este principiul bălţii. Deasupra se formează pojghiţa de gheaţă, iar sub ea nu îngheaţă apa. Practic, sunt zero plus grade Celsius”, a precizat Gheorghe Piper.