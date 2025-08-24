Cum protejezi plantele din grădină de temperaturile scăzute care urmează? Vor rezista până toamna târziu astfel

Ultima oră
24 aug. 2025 | 08:33
de Ionuț Vieru

Pe măsură ce vara se apropie de final, temperaturile încep să scadă, iar diferențele dintre zi și noapte devin mai accentuate. Pentru mulți grădinari, aceasta este o perioadă critică: plantele, fie că vorbim de flori ornamentale, legume sau arbuști, au nevoie de protecție suplimentară pentru a rezista până târziu în toamnă. Chiar dacă nu s-au instalat încă înghețurile, scăderile bruște de temperatură pot afecta sănătatea și rezistența culturilor. Iată câteva metode eficiente prin care poți să-ți menții grădina în formă chiar și atunci când vremea devine mai rece.

Acoperirea plantelor în nopțile reci

Un prim pas esențial este protejarea plantelor pe timpul nopților răcoroase. Folosește pânze speciale de grădină, folii perforate sau chiar cearșafuri vechi pentru a acoperi răsadurile și culturile sensibile. Acestea creează un strat protector împotriva frigului și împiedică pierderea căldurii acumulate pe parcursul zilei. Dimineața, acoperitoarele trebuie îndepărtate pentru a permite plantelor să beneficieze de lumina soarelui și de aer proaspăt.

Această metodă este recomandată în special pentru roșii, ardei, vinete, dar și pentru flori precum mușcatele sau petuniile, care pot continua să înflorească dacă sunt bine protejate.

Mulcirea solului pentru o protecție suplimentară

Un alt truc eficient constă în mulcirea solului. Un strat de frunze uscate, paie sau compost așezat în jurul rădăcinilor ajută la păstrarea căldurii în pământ și protejează plantele de oscilațiile bruște de temperatură. În plus, mulciul împiedică dezvoltarea buruienilor și menține solul umed pentru mai mult timp.

Această metodă este utilă pentru legume precum dovleceii, castraveții sau chiar cartofii, dar și pentru tufele de trandafiri ori hortensii, care au nevoie de stabilitate termică pentru a rămâne viguroase.

Udarea corectă și la momentul potrivit

Mulți grădinari fac greșeala de a uda plantele seara târziu, când temperaturile încep să scadă. Acest lucru poate fi dăunător, deoarece umezeala acumulată pe frunze și sol favorizează apariția bolilor fungice. Pentru a evita aceste probleme, este recomandat ca udarea să se facă dimineața, astfel încât plantele să aibă timp să absoarbă apa și să se usuce înainte de venirea nopții.

În plus, o udare corectă întărește rezistența plantelor și le ajută să facă față mai ușor stresului provocat de frig.

Mutarea plantelor sensibile în ghivece sau spații protejate

Florile decorative și plantele exotice, care nu suportă deloc frigul, pot fi mutate în ghivece și adăpostite pe terase închise, balcoane sau chiar în interior. Astfel, nu numai că vor fi protejate de temperaturile scăzute, dar îți vor oferi frumusețe și culoare în spațiile de locuit.

Această strategie se aplică foarte bine la mușcate, begonii, crini sau plante aromatice precum busuiocul, care nu rezistă la frig, dar continuă să ofere parfum și prospețime dacă sunt ținute la adăpost.

Alegerea soiurilor rezistente și prelungirea sezonului de grădinărit

Pe termen lung, o metodă excelentă pentru a te bucura de o grădină verde până târziu în toamnă este alegerea unor soiuri rezistente la frig. Varza kale, spanacul de toamnă, ridichile sau prazul pot fi cultivate și după ce temperaturile au început să scadă. De asemenea, unele soiuri de crizanteme și panseluțe au fost create special pentru a rezista chiar și la temperaturi mai scăzute, aducând culoare grădinii până la primele înghețuri serioase.

Astfel, cu un plan bine pus la punct și câteva măsuri simple, grădina ta poate rămâne frumoasă, productivă și plină de viață până târziu în sezonul rece.

