Cum prepari cel mai bun borş de peşte. Ingredientul secret care se foloseşte în Deltă

Borșul de pește este de departe unul din felurile principale iubite de români în sezonul cald. Acesta este delicios și merge consumat și rece, fiind un preparat bun vara. Cum poți să-l prepari și care este ingredientul secret folosit de specialiștii din Deltă?

Ciorba de pește e una din multele delicatese pe care le pun la dispoziție specialiștii bucatelor cu carne slabă. Majoritatea românilor se gândesc la o excursie deosebită în Delta Dunării pentru a se bucura de liniște și natură, dar cu siguranță în vizorul lor sunt și preparatele extrem de delicioase. Probabil cei mai mulți au auzit de faptul că cea mai bună ciorbă de pește este făcută cu apă de Dunăre pentru că tocmai ea ar da o aromă unică.

În realitate, în această zonă nu se practică așa ceva, ci toată povestea a rămas doar la stadiul de mit. Nu este exclus ca acest mod de preparare să fi fost în vizorul românilor în urmă cu zeci și zeci de ani. Totuși, ingredientul secret costă în prospețimea peștelui abia prins. Ivan Patazaichin a povestit o întâmplare comică legată de acest detaliu.

„În plasă a picat inclusiv soacră-mea, cu mulţi ani în urmă. Tocmai fusese în Deltă, în vizită la mama, la Mila 23. Îi spune mamei: «Doamnă, i-am promis lui Ivan că, atunci când se întoarce de la concurs, îi pregătesc o ciorbă de peşte. Cum să fac să-mi iasă aşa bună, ca a dumneavoastră?».

La care mama îi răspunde: «Cu apă din Dunăre!». Soacră-mea, săraca, a luat-o de bună şi să vedeţi cum, ajunsă acasă, la Ploieşti, s-a pus pe treabă. Apoi, m-a sunat: «Ivan, ţi-am gătit un borş, ca la mama acasă. Am fost la ai tăi, m-am aprovizionat cu peşte. Am luat şi-o canistră cu apă de Dunăre. Să vezi ce ciorbiţă mi-a ieşit!». Cum am auzit-o, am început să râd:

Ivan Patazaichin (Sursa: oamenidepoveste.ro)