Cum poți vedea cine este online pe Whats App fără sa intri în aplicație. Trucul pe care îl știu doar profesioniștii

WhatsApp să își surprinde utilizatorii! Această aplicație vine cu o nouă actualizare spectaculoasă pentru cei care vor să fie mai discreți, dar doresc totuși să afle și cine este online la orice oră din zi și din noapte. De asemenea, oamenii care au descărcat aplicația pot de curând să reacționeze cu orice emoții la conversații pe ascuns. Mai mult decât atât, de acum poți să părăsești un grup fără să fie nevoie ca toți ceilalți să știe acest lucru. Cu siguranță aceste detalii te vor scăpa de reacții nedorite. Cum poți face asta!

Nouă actualizare de la Whats App: cum să vezi cine e online fără să intri în aplicație?

WhatsApp continuă să își uimească utilizatorii. Toți oamenii care obișnuiesc să folosească această aplicație au parte de surprize deosebite. Noua versiune te ajută să reacționezi cu orice emoji la conversații, să părăsești un grup fără ca nimeni să nu știe, dar și să ascunzi faimoasa setare ,,online” și să observi cine este sau nu în timp real pe aplicație.

Puțini oameni și-au dat seama că pot obține o opțiune exclusivă a WhatsApp Plus. Concret, este vorba despre statusul online/offline fără să fie nevoie să dezvăluit tu acest detaliu. Trucul este destul de simplu, dar asta pentru că mai ai nevoie de o altă aplicație.

Pas cu pas

-Funcția de care ai nevoie aparține tot WhatsApp Plus

-Descarcă APK-ul WhatsApp Plus folosind acest link

-Adaugă numărul de telefon mobil și codul de verificare

-Mergi la setările WhatsApp Plus

-Accesează confidențialitate și securitate

-Activează funcția ,,Vedeți cine este online”

-WhatsApp va fi actualizat mai târziu

-De fiecare dată când utilizezi WhatsApp Plus vei putea vedea ora ultimei conexiuni și cine este ,,online”

Cum să faci capturile WhatsApp mai sigure?

Este important să vezi dacă aplicația nu are actualizări în așteptare pentru ca procesul să nu fie îngreunat. Pasul următor este să deschizi aplicația și să introduci o conversație personală sau de grupă. Apasă mai apoi pe clipul de lângă cameră și selectează captura de ecran pe care dorești să o securizezi în plus.

Apasă pictograma creion care se află într-un colț din dreapta sus, iar mai apoi va apărea o bară colorată afișată tot în dreapta. Glișează până la capăt și vei vedea instrumentul ,,Pixel”. Apasă pe zonele pe care nu dorești să le vezi și ele vor fi pixelate automat. În cele din urmă, atinge simbolul 1 încercuit și trimite fotografia cu instrumentul ,,Vizualizare o dată”.