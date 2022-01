Cum poți scăpa dacă ai o factură prea mare la curent. Pașii pe care trebuie să-i urmezi, de fapt

Miercuri, după ședința de Guvern, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat pașii pe care trebuie să îu urmeze românii care au primit facturi prea mari la curent sau la gaze, fără a fi aplicate măsurile de sprijin hotărâte de autorități. Ministrul îi sfătuiește pe români să nu achite facturi umflate. Prin urmare, iată ce trebuie să faci pentru a scăpa de ele.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a luat cuvântul ieri, după ședința de Guvern, îndemându-i pe români să nu plătească facturile exorbitante la curent sau gaze, emise de anumiţi furnizori de energie din România.

Potrivit ministrului, românii care se trezesc cu facturi prea mari, umflate, de la furnizori trebuie să facă reclamaţie la furnizor, dar la ANRE.

„Sunt multe scenarii pe care le luăm în calcul. Le vom discuta în coaliție. Aș avea rugămintea să discutați cu ministrul de Finanțe. Eu am spus ce aș face eu dacă aș fi într-o astfel de situație. Am reclamat furnizorului acum doi ani, nu s-a rezolvat. Apoi, am reclamat la ANRE. Și s-a rezolvat.

E departe de mine gândul să spun cuiva să plătească sau să nu plătească o factură. Nu am plătit pentru că s-a rezolvat în timp rezonabil. Oamenii trebuie să știe că ANRE are un call – center foarte mare și poate prelua multe apeluri.

ANRE ne-a comunicat că a intrat în control la marii furnizori şi mă bucur că se face odată lumină în aceste cazuri. Procedura există. Reclamaţie la furnizor. Furnizorul are posibilitatea să returneze banii dacă suma este peste 100 lei. Dacă suma este sub 100 lei, atunci se scade din factura următoare.

Dacă furnizorul nu face acest lucru, reclamaţia se duce la ANRE şi ANRE rezolvă acest lucru. Toţi furnizorii care au întocmit facturi eronate vor trebui obligaţi şi cu amendă şi să le storneze să nu perceapă penalităţi şi le vor şi face corespunzător“, a declarat ministrul Virgil Popescu.