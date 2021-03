Cum poate lua Simona Halep 500.000 de euro. Schimbare majoră în WTA

SportMedia a obținut informații conform cărora WTA a reluat în 2021 acordarea bonusului jucătoarelor care obțin rezultate la turneele importante, astfel că Simona Halep se va lupta și în acest an pentru a obține un plus impresionant.

Schimbarea din WTA care i-ar putea aduce Simonei Halep 500.000 de euro

În 2019, an în care a terminat pe locul 4 în clasamentul WTA, Simona Halep a primit 500 de mii de dolari din partea forului mondial. În schimb, în 2017 și 2018 a primit câte 1 milion de dolari. Premiile au scăzut pe fondul pandemiei care a lovit tenisul. Din 2020, formatul s-a schimbat, iar bonusul a fost acordat în funcție de rezultatele obținute la marile turnee. Din informațiile obținute de sursa menționată, WTA a reluat în 2021 acordarea bonusurilor jucătoarelor care ating rezultate la turneele importante.

În calcul se iau rezultatele de la toate cele 4 turnee din categoria WTA 100 Mandatory, cele mai bune 4 WTA 1000 Non-Mandatory, cele mai bune două rezultate de la turneele WTA 500 și cele mai bune două rezultate de la turneele care nu fac parte din categoriile WTA 1000, WTA 500 și WTA 250. Cu punctele acumulate la acestea se face un clasament separat, iar premiile acordate sunt următoarele:

Locul 1 – 500 de mii de dolari

Locul 2 – 350 de mii de dolari

Locul 3 – 325 de mii de dolari

Locurile 4 și 5 – 225 de mii de dolari

Locul 6 – 175 de mii de dolari

Locurile 7, 8, 9 și 10 – 112.500 de dolari

Nu a regretat absența de la US Open

„La început m-am uitat, prima zi, când am văzut primele meciuri nu m-am mai uitat. Mă simt ciudat să nu fiu la US Open, dar cred că a fost o decizie bună. Mereu am luat deciziile potrivite pentru sănătatea mea, iar acum acum făcut același lucru. Nu mă feresc de jucătoare bune ca să câștig un turneu. Dacă îl câștig atunci când joacă toate, bucuria e și mai mare. Nu m-am gândit niciodată că ar fi o oportunitate, m-am gândit doar pentru ce e cel mai bine pentru mine.

Nu am niciun regret că nu m-am dus. Nici nu am discutat cu nimeni de acolo. Le-am lăsat să se concentreze pentru turneu, dar așa a fost și la Praga, ca aici. Consider că sunt reguli potrivite pentru situația în care suntem și faptul că ne protejează de acest COVID-19 este bine, toată lumea trebuie să respecte regulile”, a povestit românca la TVR Sport.