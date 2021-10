Cum poate ajunge FCSB din nou pe stadionul Ghencea. Armata a pus o condiție

Cum poate ajunge FCSB din nou pe stadionul din Ghencea. Comandatul CSA Steaua, Răzvan Bichir, a anunțat în ce condiții poate să evolueze FCSB în Ghencea.

Răzvan Bichir a spus că FCSB va fi primită în Ghencea dacă stadionul va fi liber în acel moment.

Ca să blocheze venirea FCSB în Ghencea, CSA Steaua a făcut în așa fel încât pe stadion să se dispute meciul de rugby cu U Cluj, programat inițial în deplasare.

CSA Steaua a anunțat că a avut încasări de 455 de lei la acel meci din vânzarea biletelor, iar scopul era blocarea FCSB-ului să joace în Ghencea. Prin urmare, Armata s-a asigurat că FCSB nu va juca în acest an în Ghencea, toate celelalte date fiind oprite pentru echipa din Liga 2.

După ce Edi Iordănescu a devenit antrenorul principal al echipei, FCSB i-a transferat pe Keşeru, Budescu şi Vali Gheorghe. Gigi Becali mai poate face alte mutări iarna aceasta, în pauza competiţională, însă Iordănescu s-ar baza mai mult pe revenirile lui Tănase, Octavian Popescu, Şerban şi Florinel Coman pentru întărirea echipei, decât pe transferuri.

„Nu avem o listă de jucători, ci un anumit profil de jucător pe anumite poziţii, este un prim pas. Dar sunt foarte conştient că, din experienţă ştiu, că iarna este foarte greu să găseşti ceea ce-ţi doreşti.

Foarte greu. Jucătorii buni sunt legaţi, majoritatea, sunt excepţii de la regula când îţi apare un jucător, aşa că nu pot să spun că vor fi schimbări majore în iarnă. Este departe de noi iarna în acest moment.

Noi trebuie să gestionăm momentul ăsta. Este bine că am intrat în această pauză după o victorie, chiar dacă a venit în minutul 94.

Lumea uită că ăsta este fotbalul, până la urma urmei. Noi am pedalat mult în gol, este adevărat că nu am găsit la meciul cu Chindia mijloacele necesare. Dar cu toate astea am avut ocazii mari. Dacă una dintre ocazii se valorifică, vorbim despre un alt joc. …”, a afirmat Edi Iordănescu la emisiunea Liga Digisport.