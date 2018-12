Cum obții pașaport la urgență: regulile de care nu știai și care contează

În România, ca să obții un pașaport la urgență, adică mai repede decât termenul obișnuit, trebuie să justifici cumva urgența. Nu e suficient doar un bilet de avion deja cumpărat.

Cei mai mulți români care vor să-și justifice pașaportul de urgență invocă un bilet de avion deja cumpărat. Sigur, puteau să-și cumpere biletul după ce aveau pașaportul, dar logica nu a fost niciodată o calitate a românilor.

Astfel, trebuie să știi că-s reguli noi pentru un pașaport de urgență. Și sunt noi încă din vară. Ministerul Afacerilor Interne a vrut ca prin această măsură să îi facă pe români să se gândească din timp că au nevoie de paşaport. Astfel, evită cozile și își obțin documentul la timp.

În ultimele două luni, doar o treime dintre cei care şi-au depus actele în Bucureşti au putut dovedi urgenţa şi au obţinut actele de călătorie mai repede.

„Documente emise de entităţi medicale din care rezultă că persoana are o programare pentru investigare în străinătate. Ca motive familiale sunt reţinute necesitatea de a însoţi o persoană care are probleme medicale ori situaţia în care o persoană trebuie să îşi reprezinte interesele în străinătate sau care are membri de familie implicaţi în accidente, decedaţi”, a declarat Cristian Dudea, director adjunct Serviciu Paşapoarte Bucureşti.

În cazul în care un pașaport la urgență e necesar în interes de serviciu, trebuie să ceri documente de la locul de muncă pentru a putea pleca de pe o zi pe alta.

Cei care aduc dovezi serioase primesc paşaportul temporar chiar şi în două ore de la depunerea actelor. Două treimi dintre cei care cer un astfel de act aşteaptă însă chiar şi două săptămâni, adică la fel de mult ca pentru un paşaport electronic. Asta pentru că nu pot justifica urgenţa.

Costul unui paşaport simplu temporar este de 96 de lei şi are valabilitate un an. Paşaportul electronic expiră la 10 ani în cazul persoanelor care au peste 18 ani. Faţă de cel temporar, conţine elemente suplimentare de siguranţă, cum ar fi amprente şi un cip care ajută autorităţile la o recunoaştere automată.