Cum obții o vignetă pentru parcarea gratuită în parcările publice ale Primăriei Capitalei

Ce să faci ca să obții o vignetă pentru parcarea gratuită în parcările publice ale Primăriei Capitalei

Dacă ai o mașină electrică sau hibrid, trebuie să intri pe site-ul primăriei, la categoria Administrația străzilor București. Fie că mașina este cumpărată pe persoană fizică sau juridică, ori în leasing, trebuie să știi că pe site-ul Primăriei Municipiului București există toate formalitățile de care ai nevoie.

La categoria persoane fizice, există opțiunea de a descărca o cerere tip. După ce ai descărcat cererea tip, verifică in același timp toate celelalte documente de care ai nevoie și trebuie să trimiți aceste documente împreună cu cererea tip completată și semnată pe parcajeactasmb.ro și ai 30 de zile la dispoziție pentru a primi această vignetă.

Vei primi un SMS prin care vei fi anunțat că vigneta ta este deja pregătită și trebuie să mergi la sediul Administrației străzilor să ridici această vignetă care îți permite să parchezi gratuit în parcările publice din București, având și o valabilitate de un an.

După un an trebuie să treci din nou prin aceste proceduri ca să beneficiezi de vignetă pentru parcările publice. Vigneta trebuie să o pui în parbrizul mașinii și va fi verificată de cei care se află în parcările publice. Lista cu toate aceste parcări este disponibilă tot pe site-ul Primăriei Capitalei, la categoria Administrația Străzilor București, potrivit I like IT.

Rovinietă 2021. Preț

Trebuie să știi că prețul diferă în funcție de tipul de autoturism și de perioada pentru care vrei să plătești.

a) Categoria A – autoturisme

1 zi – nu poate fi cumpărată pentru categoria A;

7 zile – 3 euro;

30 de zile – 7 euro;

90 de zile – 13 euro;

12 luni – 28 euro.

b) Categoria B – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) între 0 si 3,5 tone.

1 zi – nu poate fi cumpărată pentru categoria B;

7 zile – 6 euro;

30 de zile – 16 euro;

90 de zile – 36 euro;

12 luni – 96 euro.

c) Categoria C – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) între 3,5 si 7,5 tone

1 zi – 4 euro;

7 zile – 16 euro;

30 de zile – 32 euro;

90 de zile – 92 euro;

12 luni – 320 euro.

d) Categoria D – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) între 7,5 și 12 tone

1 zi – 7 euro;

7 zile – 28 euro;

30 de zile – 56 euro;

90 de zile – 160 euro;

12 luni – 560 euro.

e) Categoria E – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) mai mare sau egală cu 12 t, cu maxim 3 axe (inclusiv).

1 zi – 9 euro;

7 zile – 36 euro;

30 de zile – 72 euro;

90 de zile – 206 euro;

12 luni – 720 euro.

f) Categoria F – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) mai mare sau egală cu 12 t, cu minimum 4 axe (inclusiv).

1 zi – 11 euro;

7 zile – 55 euro;

30 de zile – 121 euro;

90 de zile – 345 euro;

12 luni – 1.210 euro.

g) Categoria G – vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și cel mult 23 de locuri pe scaune.

1 zi – 4 euro;

7 zile – 20 euro;

30 de zile – 52 euro;

90 de zile – 120 euro;

12 luni – 320 euro.

H) Categoria H – vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv șoferul)

1 zi – 7 euro;

7 zile – 35 euro;

30 de zile – 91 euro;

90 de zile – 210 euro;

12 luni – 560 euro.