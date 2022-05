Cum o cheamă pe fiica Monicăi Davidescu și Aurelian Temișan, de fapt. Adevărul s-a aflat abia acum!

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au o fiică superbă împreună despre care fanii nu știu foarte multe detalii. Vedetele o feresc și nu oferă prea multe amănunte despre viața lor personală. Cum o cheamă pe moștenitoarea celebrului jurat de la ,,Te cunosc de undeva”? Adevărul s-a aflat recent.

Aceștia deși au un program încărcat mai mereu, reușesc să se înțeleagă și să se adapteze ușor provocărilor care apar în drum. Cunoscuta actriță a venit cu câteva dezvăluiri din viața personală.

Poate unii fani nu știu, dar ea nu poartă în acte numele soțului său. Cea din urmă a subliniat că nu au existat momente atât de grele în relația lor încât să aibă nevoie de ajutorul unei persoane din exterior. Noaptea îi ajută foarte mult să își pună gândurile în ordine, ulterior să ia deciziile importante în a doua zi.

Sarcina am pierdut-o după ce o aveam deja pe Dora. A fost o tristețe apăsătoare, dar am înțeles că trebuie să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat și pentru ce nu mi-a dat. Și ne-am bucurat de ceea ce aveam”, a povestit ea, pentru impact.ro.

Mulți o știu și drept soția lui Aurelian Temișan, dar artista și-a păstrat numele tatălui. Părintele său și-a dorit ca cineva să îl ducă mai departe, așa că ea a decis să rămână în acte Davidescu. De asemenea, fetița pe care o are cu celebrul cântăreț și jurat poartă ambele nume de familie.

,,Uneori , rar, mi se spune doamna Temișan, răspund la apelativ , dar cel mai adesea oamenii mă apelează cu numele meu. Ne-am păstrat numele fiecare.

La momentul căsătoriei eu deja activam în scenă cu numele Davidescu și era mai neplăcut să am un nume de scenă și altul în acte, în plus dorința tatălui meu a fost să aibă un băiat să îi ducă numele mai departe. Noi fiind trei fete … am decis să păstrez eu numele pentru el.

Aurelian nu a fost incomodat de această decizie, m-a sprijinit și mi-a respectat-o, știe foarte bine cum e cu încurcătura cu numele de scenă și cel din acte. Dora însă poartă ambele nume Temișan-Davidescu”, a mai mărturisit actrița.