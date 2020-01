Cum o cheamă pe Andra în buletin. Puțini știu care este numele ei complet, înainte de căsătorie

Cântăreața are și un alt prenume, pe care nu mulți îl cunosc. Soția lui Cătălin Măruță nu și-a ascuns vreodată numele din buletin, însă se întâmplă foarte rar ca aceasta să fie întrebată mai multe despre acest aspect. Totodată, e cunoscută publicului drept Andra de atât de multă vreme, că atunci când urcă pe scenă sau își face apariția la masa juriului emisiunilor TV, nimeni nu se întreabă ce alt nume mai poartă.

Cum o cheamă pe Andra în buletin?

Vedeta va putea fi urmărită cel mai probabil și în noul sezon de la Românii au Talent, ce va începe luna viitoare, pe PRO TV. Îndrăgita cântăreață e și o mămică foarte dedicată pentru David și Eva, copiii săi și ai lui Cătălin Măruță.

De asemenea, despre începuturile carierei sale, mulți își amintesc de faptul că au putut să o urmărească, printre primele apariții, la emisiunea Tip Top Minitop. A fost prezentă în calitate de invitată, pe când avea vârsta de doar 7 ani! În mod uluitor, artista a făcut furori în anii ce au urmat și s-a bucurat de o carieră în ascensiune. Dar mulți nu știu că în realitate se numește Alexandra, și nu Andra. Totodată, în buletin, interpreta născută în anul 1986, la Câmpia Turzii, mai are și prenumele de Irina.

Puțini știu numele complet al artistei, înainte de căsătorie

Înainte de căsătoria cu Cătălin Măruță, numele andrei era Mihai. Așadar, Alexandra Irina Mihai le-a devenit cunoscută și dragă românilor sub numele simplu de Andra. Artista l-a preferat în favoarea tuturor prenumelor sale, mai ales că e unul autentic și foarte ușor de reținut. În plus, prima piesă pe care a interpretat-o în fața camerelor de filmat și a fost transmisă la televizon a fost una din repertoriul regretatei Whitney Houston. Andra a putut fi auzită, pe atunci, cum cânta ”I Will Always Love You”, marcând astfel debutul său, în rolul de cântăreață.