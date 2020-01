Andra, imaginea care i-a uluit pe fani. ”Când ești privită ca și cum ai fi ultima femeie de pe pământ”

Andra a participat la o ședință foto inedită. Soția lui Cătălin Măruță a postat pe contul de Instagram o imagine care i-a uluit pe fani!

Andra, imaginea care i-a uluit pe fani

”Când ești privită de parcă ești singura femeie de pe pământ și simți că plutești…”, a scris artista în descriere.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară: ”Frumusețe rară!😍Te PUP și te IUBESC!❤️„ este unul dintre mesajele care au curs pe rețeaua de socializare.

Andra se simte iubită nu doar de fani, ci și de familia ei: soțul și cei doi copii. De altfel, din toate postările sale iubirea transpare, iar zâmbetul de pe buze nu o părăsește. Întrebată adesea de unde are atâta energie cum reușește să fie mereu să fie cu zâmbetul pe buze, răspunsul nu a întârziat să apară, tot pe rețelele de socializare. „Pentru că mereu mă întrebați de unde-mi iau eu energia, a venit momentul să vă spun secretul: din zâmbetele și răsetele lor ❤”, a scris Andra.

Andra și Cătălin Măruță, unul dintre cele mai trainice cupluri

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu din anul 2005, chiar din anul în care cei doi s-au cunoscut și s-au și îndrăgostit. Pe atunci, atât prezentatorul TV, cât și artista, erau implicați în câte o relație. Cu toate acestea, în toamna acelui an, Măruță a apărut în videoclipul piesei ”Băieții și fetele”, astfel că a fost împins, de multele întrebări ale celor din jur, să recunoască faptul că formează un cuplu.

Așadar, din 2005 și până în prezent, cei doi au reușit să formeze unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Cu doi copii, David și Eva, multă veselie în jur, dar și fani care o îndrăgesc enorm, Andra a ”dat din casă”.

Se iubesc, dar dorm separat

Andra a dat din casă și a vorbit despre ceea ce se întâmplă în familia lor, odată cu apariția celor doi copii. Andra și soțul ei dorm separat. „Cea mai mare frică a mea acum e… să nu reuşesc să fiu un părinte bun. Acesta este examenul vieţii mele. Este cel mai important din viaţa mea. Am învăţat să fiu părinte şi îmi e teamă să nu greşesc undeva. Întreb în stânga şi în dreapta. Da, eu am pus anumite reguli în casă. Eu sunt poliţistul rău. Eu sunt puţin mai dură. Mi-am asumat treaba asta, dar nu am avut ce să fac. Dimineaţa, hai, militărie! David întârzie de fiecare dată! Am această problemă de trezire şi pentru că doarme cu tati. Eva doarme cu mine”, a declarat Andra, potrivit okmagazine.ro.