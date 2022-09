Cum o ajută Mihai Bendeac pe Ilona Brezoianu pe scenă. Actriţa a trecut prin momente grele la teatru: „Simţeam că nu mai am aer” VIDEO EXCLUSIV

Ilona Brezoianu îmbină de câțiva ani proiectele de teatru și film cu cele TV. Actrița se numără printre amfitrionii matinalului Super Neatza, difuzat în weekend la Antena 1, și prezintă și emisiunea Stand-up Revolution alături de Șerban Copoț, format care va avea premiera pe 30 septembrie, de la 21.30. Actrița a constatat pe propria piele impactul pe care îl are televiziunea asupra notorietății ei și a povestit, pentru redacția playtech -impact.ro, despre începuturile ei pe micul ecran, când a mai stâlcit cuvinte în direct, dar și cum iese elegant din situațiile când uită vreo replica într-un spectacol de teatru.

Ilona Brezoianu și-a câștigat locul printre actorii buni din tânăra generație. Rolul pe care l-a interpretat în serialul Mangalița de la Antena 1 a propulsat-o în atenția producătorilor.

A început cu Xtra Factor, unde a petrecut două sezoane, iar după aceea s-a alăturat echipei de la matinalul din weekend. Anii de când apare pe micul ecran și-au spus cuvântul și observă și ea schimbările.

„Mă confrunt cu o situație care îmi e și mie ușor ciudată. Tocmai am intrat aici și deja am dat două interviuri, deci pare că am ajuns la statutul acesta de om extrem de căutat să spună lucruri, ceea ce nu am foarte multe de spus, decât că e frumos să lucrezi în televiziune, am cunoscut mulți oameni, lucrez cu foarte mulți oameni, e frumos, nu poți să nu te bucuri de asta”, ne-a mărturisit ea.