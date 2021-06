Cum ne poate afecta solstițiul de vară. Ce se întâmplă, de fapt, în această zi

În acest an, solstițiul de vară are loc luni, 21 iunie. Aceasta va fi cea mai lungă zi din an (15 ore și 32 de minute) și este totodată cea care marchează debutul verii astronomice. În următoarele rânduri vă vom spune cum ne afectează solstițiul de vară, dar și ce se întâmplă în această zi.

Cum ne poate afecta solstițiul de vară. Ce se întâmplă în această zi

În jurul zilei de 21 iunie, longitudinea astronomică a Soarelui este de 90°. Acesta fiind momentul solstițiului de vară, care marchează începutul verii astronomice, se arată pe site-ul Observatorului Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din Capitală, potrivit

Pământul nu execută doar o mișcare anuală de revoluție în jurul Soarelui, ci și o mișcare diurnă de rotație în jurul axei polilor săi. Axa polilor păstrează (în prima aproximație) o poziție fixă în spațiu, aceasta fiind înclinată pe planul orbitei Terrei (planul eclipticii) cu 66° 33′. Prin acest fenomen, cele două emisfere ale Pământului sunt luminate de Soare inegal în decurs de un an, iar acest lucru generează la latitudinile medii inegalitatea zilelor și a nopților, dar și succesiunea anotimpurilor.

Cum se manifestă și cum ne afectează solstițiul de vară

Pentru un observator terestru, solstițiul de vară se materializează pe sfera cerească prin mișcarea anuală aparentă a Soarelui în lungul eclipticii cu aproximativ 1° pe zi, planul acesteia fiind înclinat cu 23° 27′ față de cel al ecuatorului ceresc.

În timpul acestui fenomen astronomic, Soarele se va afla la 23° 27′ distanța unghiulară nord față de ecuatorul ceresc, acesta descriind mișcarea diurnă pe tropicul racului. Solstițiul de vară din acest an are loc pe 21 iunie, la ora 06:32, potrivit news.ro.

După Solstițiul de vară, timp de șase luni, ziua va începe să scadă, iar durata nopții să crească. Acesta lucru se va desfășura până la 21 decembrie, în momentul solstițiului de iarnă. Trebuie să menționăm faptul că, în emisfera sudică a Pământului fenomenul se derulează în sens invers.

Ce se întâmplă în această zi

Încă din cele mai vechi timpuri, acest fenomen a fost legat de muncile agricole. Tot cu această ocazie, încep să se aprindă focurile pentru Noaptea de Sânziene. De asemenea, animalele domestice se trec prin foc pentru purificare, iar făclii aprinse se poartă pe ogoare, pentru a îndepărta dăunătorii. Mai mult de atât, se spune că aceasta este o perioadă bună pentru organizarea nunților.

De asemenea, în China antică, Solstițiul de vară era asociat cu energiile feminine (yin). La vremea respectivă se celebra Pământul, feminitatea, fiind o sărbătoare complementară solstițiului de iarnă, asociat cu raiul, masculinitatea și energiile yang.