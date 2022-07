Cum le răspund Emi și Cuza, câștigătorii ”Te cunosc de undeva!, criticilor: „Nu considerăm deloc că am fost penibili”

Emi și Cuza au câștigat emisiunea ,,Te cunosc de undeva”. Echipa formată din băieții de la Noaptea Târziu a reușit să impresioneze publicul și jurații. Aceștia vin acum cu un răspuns pentru cârcotașii care au scris în repetate rânduri pe rețelele de socializare că nu ei ar fi meritat marele premiu. Majoritatea fanilor show-ului au considerat că Ilona Brezoianu și Florin Ristei au fost artiștii care trebuiau să fie pe locul 1. „Nu considerăm deloc că am fost penibili”, au susținut câștigătorii.

Emi și Cuza au câștigat sezonul cu numărul 17 al emisiunii ,,Te cunosc de undeva”. Un alt sezon de excepție s-a încheiat în cursul serii de vineri, iar fanii show-ului i-au văzut pe băieții de la Noaptea Târziu în postura de câștigători.

Artiștii au pus mâna pe voucher-ul în valoare de 15.000 de euro, bani ce vor fi donați unei familii greu încercate. Mai mult decât atât, tinerii au câștigat admirația publicului care i-a descoperit din nou într-o altă experiență de neuitat.

Amintim că aceștia au mai participat și la ,,Asia Express”, moment în care au ajuns aproape de finală. Emi și Cuza au mărturisit că tot parcursul lor în cadrul competiției a fost unul pe cât se poate de natural și că ar fi acceptat orice transformare le-ar fi oferit ruleta magică.

Băieții au spus că mereu o să fie cineva care să comenteze pentru că nu poți să împaci pe toată lumea indiferent de orice ai face. Ei își asumă și comentariile negative sau răutăcioase. Mulți dintre internauți au spus după finală că Ilona și Florin Ristei trebuiau să câștige marele premiu, nu ei.

Cuza: Evident că avem frică de penibil.

Emi: Penibilul îl găsești și în viața de zi cu zi.

Cuza: La TV sunt niște situații controlate și artistice, exceptând „Asia Express”, unde este un reality-show și așa suntem noi, dar la „Te cunosc de undeva” nu consider absolut deloc că am fost penibili. Poate să-mi dea să fac un elefant, dacă elefantul ăla cântă și are o piesă bună, mie trebuie să-mi placă. M-am băgat în horă, trebuie să joc.

Cuza: Ne-a ieșit asta pentru că avem și antrenament de la „Noaptea târziu”. 8 ani am făcut parodii fără să deranjăm pe cineva.

Emi: Ideea este că tot timpul o să fie cineva care să comenteze, nu poți să-i împaci pe toți, dar noi chiar încercăm. (Sursa: ego.ro)