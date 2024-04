Cum le-a păcălit Israel pe româncele care au avut grijă de pensionarii evrei. Impotența României de a-și proteja cetățenii EXCLUSIV

Câteva sute de români care au lucrat cândva în Israel încearcă de ani buni să obțină o mică pensie și din partea autorităților Țării Sfinte. Situația lor e una foarte dificilă, fiindcă acordul bilateral dintre România și Israel pe această temă, semnat în 2013, a fost denunțat de către partea israeliană de la 1 ianuarie 2019. În baza lui, atâta vreme cât a fost valabil, cam cinci ani, conaționalii noștri își pot cere drepturile. Asta pe de o parte!

Pe de alta, ai noștri habar nu au câți români se află în situația asta, deși persoane care lucrează în anumite birouri din incinta Ministerului Muncii se confruntă de ceva vreme cu o serie de plângeri, exact pe subiectul acesta.

A lucrat acolo o bună bucată de vreme, așa că speranța ei de a primi pensie din partea statului israelian este una mai mult decât întemeiată. Mai ales că, spune ea, și-a plătit cu conștiinciozitate toate taxele față de acea țară.

Elena Murtezan a ieșit la pensie, după 31 de ani de muncă, cu o pensie de 1.667 de lei din partea statului român și suspină după „partea” ce i s-ar fi cuvenit din Țara Sfântă.

„Am auzit că pensia medie pe care statul acela o acordă românilor ce au reușit să convingă sistemul e în jur de 500 sau 550 de euro. Ăștia sunt bani foarte buni pentru mine. Doar că rămân doar în închipurile mele, deși am acte care arată ce am făcut acolo și că am muncit, nu am mers acolo în vacanță”, mai spune Elena Murtezan.