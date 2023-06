Cum l-au întâmpinat sătenii pe Regele Charles. Aşa nu l-ai mai văzut pe suveran, cadourile simple oferite de români

Scene emoționante și atipice într-un mic sat din România. După recepția de la Palatul Cotroceni, Regele Charles al III-lea a ajuns la Valea Zălanului. Monarhul a fost întâmpinat de săteni, care i-au oferit câteva daruri simple. Reacția suveranului britanic este un exemplu.

Vineri, 2 iunie 2023, Regele Charles al III-lea a ajuns în România. Este prima vizită a sa, după încoronare, în străinătate. În ciuda faptului că deplasarea nu este una oficială, monarhul a acceptat invitația lui Klaus Iohannis, întâlnindu-se cu șeful statului la Palatul Cotroceni.

După recepție, Regele Charles a plecat spre Valea Zălanului, unde are o proprietate. A fost întâmpinat de mai mulți localnici, românii oferindu-i daruri simple: buchete de flori – bujori și sânziene, pe care le-a primit cu brațele deschise.

Monarhul a salutat și a pupat fiecare sătean, a vorbit chiar cu cei mici. La intrarea în reședința sa din micul sat românesc, i-a salutat și pe reprezentanții presei – gesturi ce uimesc tocmai prin naturalețe și deschidere, un adevărat exemplu de normalitate care este, din păcate, o raritate la noi în țară.

În alocuțiunea susținută la Palatul Cotroceni împreună cu Klaus Iohannis, Charles al III-lea a declarat că a ajuns să iubească România, cultura şi arta, patrimoniul, istoria, peisajele şi biodiversitatea sa. În limba română, monarhul britanic a spus: „Ţară de glorii, ţară de dor!”.

„Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă odată România, vă mulţumesc domnul preşedinte pentru cuvintele generoase şi pentru generozitatea imensă pe care aţi manifestat-o organizând această recepţie. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această ţară remarcabilă şi când am venit aici am simţit o legătură profundă cu România.

Tatăl meu a fost vărul regelui Mihai şi aveam amintiri din copilăria comună petrecută aici şi pot să spun că întotdeauna m-am simţit acasă în România.

Am avut astfel posibilitatea de a fi martor la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut loc şi care este, pot să spun, o mărturie a energiei, inovativităţii şi rezistenţei dvs. Am întâlnit şi am fost impresionat de reprezentanţii tinerei generaţii, întreprinzători, tineri care fac faţă provocărilor lumii moderne, în toate domeniile, din tehnologie, ecoturism sau protecţia mediului, în construirea de clădiri prietenoase cu mediul” a spus Regele Charles, la Palatul Cotroceni.