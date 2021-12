Cum l-a oprit Gina Pistol pe Smiley să flirteze cu fanele: ‘Aproape se urcau pe el’

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de admirat în showbiz-ul românesc. Cei doi au trecut peste orice provocare din viața amoroasă și au devenit părinții unei minunate fetițe. Totuși, au existat momente când artistul a fost vânat de admiratoare, însă blondina a știut exact ce să facă.

Gina Pistol și Smiley au preferat să fie extrem de discreți la începutul relației lor, chiar dacă se zvonea, pe atunci, că aceștia formează un cuplu. Între timp, fanele cântărețului nu puteau să se abțină, astfel că încercau să îl cucerească și în momentele în care prezentatoarea de televiziune era de față.

Totuși, Gina Pistol i-a oferit lui Smiley libertate încă de la începutul relației. Aceasta i-a spus să se gândească bine dacă merită să discute cu o altă fată și să piardă tot ce a construit cu ea. Astfel, cei doi au trecut testul timpului și au demonstrat că sunt un cuplu extrem de puternic.

„Eu i-am spus lui Andrei de la început că are toată libertatea să facă ce vrea, dar vezi dacă merită. Adică merită să rişti ceea ce ai cu mine pentru cinci minute de flirt sau să mă pui pe mine într-o lumină proastă?

Eu am avut bărbaţi care erau vânaţi de faţă cu mine, pe faţă. Sunt fericită acum, ce îmi pot dori mai mult?! Am un om lângă mine pe care îl iubesc şi care mă iubeşte, am un copil minunat, ai mei sunt sănătoşi, sunt bine, ce îmi pot dori mai mult?!

Îi ziceam lui Andrei: ‘Mai avea fata aia puțin și te mânca, noroc că eram pe acolo și s-a împiedicat de mine, că altfel nu știu ce se întâmpla. Îl răpea! Pofticioasă rău se uita la tine. Îți mai punea puțină frișcă deasupra și te mânca tot!’ Noi simțim!”, a mai zis vedeta.