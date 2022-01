Cum l-a lăsat Nicușor Dan șomer pe Alexandru Arșinel. Ce a putut să îi facă, după atâția ani de muncă

Nicușor Dan l-a lăsat șomer pe Alexandru Arșinel. Ce a putut să-i facă celebrului artist după ani și ani de muncă? Fanii cunoscutului actor din epoca de aur a teatrului românesc au rămas fără cuvinte atunci când au auzit totul.

Contractul lui Alexandru Arșinel cu teatrul Contantin Tănase nu a mai fost prelungit. Acest lucru s-a petrecut din cauza unei decizii semnate de Nicușor Dan. Actorul din epoca de aur a făcut o serie de declarații despre soarta sa după decizia pe care a trebuie să o accepte.

Acesta a susținut că teatrul nu s-a terminat cu numele său, dar rămâne totuși unul din artiștii importanți în România. Cel din urmă s-a bucurat să joace în instituția menționată în ultimii 60 de ani, iar chiar și acum este des întrebat când va mai apărea în următoarea reprezentație.

Întrebat despre hotărârea vehementă a primarului general al Capitalei, vedeta a mărturisit că nu a avut nicio discuție în acest sens cu oficialul. Mai mult decât atât, artistul este de părere că Nicușor Dan nici nu are ce să îi spună. De asemenea, nu a venit încă în prim plan nicio motivare cu privire la oprirea activității sale.

De 60 de ani joc în teatrul ăsta, mă opreşte lumea pe stradă şi mă întreabă când mă mai vede. Nici nu m-a chemat să îmi explice. Poate nu are ce să îmi spună. Oricum, nu s-a terminat teatrul cu Alexandru Arşinel, dar sunt un nume în teatrul românesc”, a declarat Alexandru Arşinel.

„Primarul general nu a răspuns la niciuna dintre adresele directorului, care a vrut o motivare pentru decizie. Nu am înaintat eu nicio adresă, pentru că mi s-a spus că primarul nu răspunde.

Lucrurile s-au schimbat chiar în acest an, după ce a ieșit o hotărâre a Primăriei prin care toate funcțiile sunt aprobate personal de primarul general. Oficialul a decis ca Arșinel să se mai bucure de funcția sa preț de doar două luni, ulterior actorul a menționat că nu va mai juca în altă parte.

„Sunt în conducerea lui de 40-50 de ani. Urma să se prelungească de fiecare dată contractul de către directorul teatrului, nu se ocupa primarul cu treaba asta, dar anul ăsta, la începutul anului, a ieşit o hotărâre a Primăriei prin care toate funcţiile sunt aprobate personal de primarul general.

Domnia sa a hotărât să nu mai prelungească decât cu două luni de zile contractul. Nici nu mai joc în altă parte, nu mai vreau. Iubesc acest teatru şi am contribuit serios la consolidarea lui, şi artistic şi fizic. Am fost foarte ataşat, chiar dacă am avut momente mai dificile din punct de vedere al sănătăţii”, a declatat cunoscutul artist la România TV.