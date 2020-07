Cum l-a cucerit, de fapt, Kate Middleton pe William. A avut nevoie de un singur obiect

Povestea de iubire dintre Kate Middleton și Prințul William continuă să înduioșeze pe toată lumea. Cum l-a cucerit aceasta pe moștenitorul tronului britanic? N-a avut nevoie de multe lucruri.

Cum l-a cucerit Kate Middleton pe soțul său?

Ducesa de Campbridge are toate atuurile pentru a fi în atenția tuturor, dar mai alesîn cea a lui William, care a fost imediat cucerit de ea. Este frumoasă, inteligentă și are o inimă de milioane. Prințul a remarcat-o între numeroasele admiratoare de la acea vreme. Acesta știa că nu are voie să aibă relații cu oricine, de aceea căutările sale au fost îndelunge. Soarta a făcut ca cei doi să urmeze cursurile la Uiversitatea St. Andrews, iar deși Kate se întâlnea cu cineva pe atunci nu a putut să nu viseze la tânărul cu sângele regal după care toate studentele întorceau capul. Conform publicației brides.com, cei doi s-au mutat într-un apartament alături de alți doi colegi, relația lor fiind platonică atunci. Totul până la un eveniment caritabil unde Kate a avut o alegere extrem de curajoasă.

Ducesa a îmbrăcat o rochie transparentă prin care i se vedea silueta trasă prin inel și chiar și lenjeria intimă. În 2005, după ce au fost surprinși de fotografi într-o stațiune de ski din Elveția, ducesa i-a dat un ultimatul prințului – „ori ne căsătorim, ori ne despărţim”. În cele din urmă, moștenitorul britanic a hotărât că nu o poate pierde, așa că a cerut-o în căsătorie. Prințul a susținut că a umblat 3 săptămâni cu inelul în buzunar, așteptând momentul oportun pentru a pune marea întrebare.

Prințul William

Titluri și onoruri

21 iunie 1982– 29 aprilie 2011: Alteța Sa Regală Prințul William de Wales

29 aprilie 2011–prezent: Alteța Sa Regală ducele de Cambridge

Regnuri militare

16 decembrie 2006 – 16 decembrie 2006: Stegar (locotenent secund), Albaștri și Regali (un regiment al Cavaleriei Regale)[62]

16 decembrie 2006– 1 ianuarie 2009: Locotenent, Albaștri și Regali [62]

1 ianuarie 2008– 1 ianuarie 2009: Ofițer de zbor, Royal Air Force[63]

1 ianuarie 2008– 1 ianuarie 2009: Sublocotenent, Royal Navy[64]

1 ianuarie 2009– prezent: Locotenent, Royal Navy [65]

1 ianuarie 2009– prezent: Căpitan, Albaștri și Regali [66]

1 ianuarie 2009– prezent: Locotenent de zbor, Royal Air Force[67]