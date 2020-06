Decizia pe care a luat-o Kate Middleton în legătură cu familia ei. Cei trei copii sunt vizați direct

Școlile s-au redeschis parțial în Marea Britanie, dar părinții încă trăiesc cu teama ca nu cumva copiii lor să se infecteze cu noul coronavirus trimițându-i la cursuri. Nici familia regală nu face excepție, iar Kate Middleton și prințul William ar trebui să-i ducă la școală pe Charlotte și pe George.

Pe perioada de izolare, asemenea altor milioane de părință, Kate și William și-au luat în serios rolul de guvernanți. Ba mai mult, Kate a mărturisit cu un aer vinovat că a omis să le dea vacanță copiilor, făcând zilnic teme cu Charlotte și cu George, cei doi copii ai cuplului de vârstă școlară.

„Să nu le spuneți copiilor, dar noi am continuat cursurile și în timpul vacanțelor. Am senzația că am fost o mamă rea“, a glumit Kate într-un interviu acordat pentru „BBC Breakfast“, la mijlocul lunii aprilie.