Cum juca fotbal Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021. 3 super-goluri marcate de el

Sebastian Chitoșcă este fost fotbalist și în prezent este vlogger. Pe vremea când era adolescent, el juca fotbal profesionist, iar la vârsta de 18 ani îmbrăca tricoul naționalei. Acesta s-a născut pe data de 2 octombrie 1992 la Piatra Neamț, iar în prezent are vârsta de 28 de ani și este unul dintre concurenții din echipa Faimoșilor de la Survivor România, sezonul 2. Iată cum juca fotbal Sebastian Chitoșcă de la Survivor.

Debutul lui Sebastian Chitoșcă a fost în liga profesionistă de fotbal. El a jucat alături de Steaua și de FCSB, unde a fost mijlocaș. La vârsta de 26 de ani, acesta s-a lăsat de fotbal, din următoarele motive:

„Lipsa ofertelor concrete m-a făcut să mă las. După perioada de la FC Botoșani, unde am jucat un an și 3 luni, peste 30 de meciuri în Liga 1, mă așteptam ca următorul sezon să fiu titular incontestabil la ei, mai ales că veneam după o perioadă de inactivitate la FCSB și muncisem mult. Munca pe care am depus-o până atunci mă așteptam să fie răsplătită. Cariera mea a luat-o în jos din acel moment. A venit domnul Liviu Ciobotariu antrenor și n-am mai fost introdus pe teren, decât foarte puțin, aruncat 10 minute pe finalul meciurilor”, a spus Chitoșcă, potrivit gsp.ro.

El a renunțat la cariera sportivă în momentul în care, din cauza unei lovituri, fratele său a intrat în comă. Familia lui aflându-se în Germania, acela a fost momentul în care el a decis să fie alături de ei.

A lucrat la o vopsitorie auto timp de două luni și a declarat că îi plăcea această muncă la care a constatat că se și pricepea. El a mai lucra câteva zile alături de tatăl său, într-un restaurant unde se prepara sushi. Toate aceste eforturi le-a făcut pentru a-l întreține pe fratele său, care, deși a fost operat la Iași, operație care a reușit, acesta nu mai era ca nou.

În prezent, Sebastian Chitoșcă este vlogger. În scurt timp de când și-a făcut propriul canal de Youtube, acesta a adunat un număr mare de abonați și a avut foarte multe vizualizări.

Acum, am un canal de YouTube. Jucându-mă pe calculator și având prieteni în domeniul asta în ultimul timp, prietenii mi-au spus să încerc. Cred că am 7 sau 8 zile de când am început și deja am 11 mii de abonați. E extraordinar! Clipul meu în care povestesc de ce m-am lăsat de fotbal are 60.000 de vizualizări”, a declarat Sebastian Chitoșcă, potrivit impact.ro.