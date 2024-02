Cum îţi poţi cumpăra un apartament în Dubai. Andreea Popa, adevărul despre imobiliarele vândute celebrităţilor: “M-am adaptat repede”

Dubai a devenit un adevărat paradis fiscal pentru mulți, asta și din cauza unei relaxări fiscale. În acest context, în zona imobiliarelor, o mulțime de celebrități de la Hollywood se îndreaptă spre est, cumpărând proprietăți de lux și investiții în Dubai. Așa că, dacă ești interesat, Andreea Popa îți spune adevărul despre imobiliarele vândute celebrităţilor, și poți afla și cum îţi poţi cumpăra un apartament în Dubai.

Unii oameni celebri din lumea showbiz-ului au locuit în acest loc minunat și dețin proprietăți extraordinare care nu au nimic de invidiat față de vilele altor celebrități. Numeroasele hoteluri de 5 și 7 stele din Dubai, cluburile mari, cluburile de plajă și terenurile de golf magnifice atrag anual tot mai multe celebrități.

În prezent, piața imobiliară din Emirate a crescut în valoare datorită cererii ridicate și numărului mare de personalități influente care au decis să locuiască în această țară.

În afară de celebritățile de la Hollywood, sau marii miliardari, în Dubai și-a cumpărat case și Andreea Popa, un antreprenor în zona de investiții imobiliare, cea care aducea în urmă cu câțiva ani acest concept în România. Invitată în podcastul lui Cătălin Oprișan, „Vreau să știu”, Andreea Popa explică cum poți deveni proprietar în Dubai:

Deși antreprenor de succes astăzi, cu agenție importnată imobiliară atât în Dubai, cât și dincolo de ocean, în celebrul oraș Miami, Andreea Popa spune că prima dată a decis să cumpere 2 apartamente, după ce studiat foarte bine piaţa, și a analizat toate amănuntele:

„Eu în 2020 am decis să cumpăr două apartamente acolo, am bătut direct la uşa dezvoltatorului. Am studiat foarte bine piaţa, am analizat toate amănuntele, acum preţurile în zona respectivă s-au triplat, deci investiţia a fost foarte bună.

Apoi, m-am şcolit acolo, am învăţat tot ce trebuie şi am adus bussiness-ul în România. Eu am cumpărat prima oară un apartament mic de 70 de mp pe care am dat în jur de 260.000 de euro şi încă unul de peste 90 de mp pe care am plătit puţin peste 300.000 de euro.”