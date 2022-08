Cum îţi dai seama că eşti alergic la ambrozie. Președintele Societății Române de Alergologie, despre un tratament ce ar putea fi adus în România (Exclusiv)

Polenul de ambrozie este una dintre cele mai frecvente cauze care declanșează alergii sezoniere, inclusiv din România. Multe persoane au un răspuns imunitar advers când inhalează polenul acestor plante. Potrivit specialiștilor, 60% dintre persoanele alergice au o problemă cu ambrozia. Află în rândurile următoare cum îți dai seama că ești alergic la ambrozie. Președintele Societății Române de Alergologie, medicul Carmen Panaitescu Bunu, vorbește despre un tratament ce ar putea fi adus în țara noastră pentru a ajuta pacienții cu alergie la ambrozie.

Când o persoană este alergică la ambrozie, organismul acesteia confundă polenul cu o substanță periculoasă. Când spunem organism ne referim, de fapt, la sistemul imunitar. Acesta percepe că omul ar fi în pericol din cauza unei substanțe care i-ar putea dăuna și reacționează pe măsură.

Reacția poate să presupună apariția unei varietăți de simptome, de la un banal strănut la mâncărimea ochilor. Odată depistată o astfel de alergie, este puțin probabil ca aceasta să dispară, sunt de părere specialiștii. Medicul Carmen Panaitescu Bunu, președinte al Societății Române de Alergologie, a explicat cum ne putem da seama dacă prezentăm alergie la ambrozie.

La nivel mondial, numărul alergiilor continuă să crească. Perioada în care o persoană devine alergică la ambrozie, în cazul de față, începe să scadă, comparativ cu anii trecuți. În general, în cazul alergiilor, este nevoie de o perioadă de expunere de până la cinci ani pentru a depista substanța la care pacientul este alergic.

Potrivit declarațiilor medicului Carmen Panaitescu Bunu, majoritatea românilor își dau seama că au alergie la ambrozie după o perioadă lungă de timp. Însă există și cazuri de pacienți cu vârste foarte mici care dezvoltă astfel de alergii.

Simptomele în cazul alergiei la ambrozie diferă, în funcție de zona în care trăiește pacientul. Totuși, cele mai frecvente simptome sunt: mâncărime și lăcrimare a ochilor, mâncărime în gât, congestie, tuse, respirație șuierătoare, sinusuri înfundate, scăderea simțului mirosului etc.

Odată dezvoltată această alergie, este puțin probabil ca ea să dispară. Poate fi, însă, tratată cu medicamente sau injecții. Medicul Carmen Panaitescu Bunu a vorbit despre mai multe modalități de a trata pacienții alergici. Una dintre ele presupune administrarea unui tratament injectabil, care nu există, din păcate, în țara noastră.

„Putem vorbi despre o terapie de 1.000 de euro pe an. Iar asta e o terapie injectabilă. Există și una sublinguală, sub formă de picături sau de tablete care se țin un timp sub limbă, dar aceea e un pic mai greu de tolerat. Iar asta din cauza faptului că fiind atât de puternică alergia poate avea efecte adverse la nivelul gurii. (…)

Chestiunea e că terapiile injectabile nu există în România. Doar dacă au posibilitatea de a-și aduce din străinătate! Cea sublinguală există în România, doar că, repet, e mai greu de tolerat de către pacient.