Adina Buzatu, despre tendințele în materie de modă ale anului 2024 pentru bărbați! Sfatul creatorei de modă: „Nu se poartă logouri la vedere” EXCLUSIV

Adina Buzatu este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri de la noi din țară. Este o celebră creatoare de modă și îmbracă vedete masculine, cu ținute impecabile și de calitate. Vedeta are clienți atât din România, cât și din străinătate, politicieni, oameni de afaceri, artiști și actori. Adina are o experiență de peste 20 de ani în industria modei, iar de la an la an, vedeta este în pas cu noile tendințe. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Adina ne-a spus care sunt tendințele anului 2024!

Adina Buzatu, despre noile tendințe în materie de modă ale anului 2024

În lumea modei, schimbarea este un pilon de bază, iar fiecare an aduce cu el noi tendințe și inovații. Anul 2024 a venit cu noi schimbări în materie de fashion. Adina Buzatu, ca de fiecare dată, este în pas cu moda și cu noile tendințe.

Astfel, ne-a dezvăluit ce fel de materiale și culori se poartă anul acesta. Creatoarea de modă a oferit un sfat important bărbaților:

“Anul acesta, ținutele bărbaților devin din ce în ce mai relaxate, supradimensionate, uneori cu o măsură sau două mai mari. O tendință începută în pandemie, o relaxare, practic. Combinațiile pieselor elegante cu sport, casual sunt din ce în ce mai des întâlnite. Vorbim, în general, de costume cu pisele lejere. Se poartă culori puternice, dar piersica, culoarea anului, va fi prezentă, lila, albastru de asemenea. Bărbații poartă culorea, în general. Aceștia poartă accesorii mari, fie că vorbim de genți, brățări sau lanțuri. Există acea linie, partea bărbaților clasici. Tinerii vor merge probabil pe oversize, dar rămân la modă costumele clasice, acelea de birou, care rămân slim, dar un slim care urmărește elegant linia corpului, fără a fi cu adevărat strâmt. Nu se mai poartă de mult timp hainele extrem de strâmte, de exemplu pantalonii skiny. Piesele devin relaxate. Vorbim despre pantalonii de bumbac, care se vând extraordinar e bine, căci merg asortați atât la ținute casual, lejere, cât și la ținute office, cu sacou, cămașă.”, ne-a spus Adina Buzatu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Reguli pentru anul 2024 în materie de modă

Adina Buzatu ne-a dezvăluit câteva reguli în materie de modă, de care ar trebui cu toții să ținem cont:

“Materialele sunt întotdeauna naturale, rămâne lâna, inul, cânepa, bumbacul pentru vară. Mătasea naturală se poartă, de asemenea, pentru costumele acelea, stil pijama, cât și cămăși, uni și printuri. Regula anului acesta: Culoarea, croi îndrăzneț, materiale îndrăznețe pentru fashioniști, iar pentru cei clasici nu se schimbă mare lucru. Apropo de schimbări, puteți să vă purtați garderoba, adăugând câteva dintre highlight-urile sezonului, adică culorile acelea puternice sau pasteluri, variante de mătase. Le adăugați pur și simplu pieselor pe care le aveți și o să arătați excepțional! Un lucru important pentru toată lumea: luxul este discret. Nu se mai poartă logo-urile la vedere, nu se poată opulența vizibilă, ci hainele de calitate, care nu țipă. Sunt discrete și foarte calitative!”, ne-a mai spus creatoarea de modă, Adina Buzatu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

