Cum își crește Andreea Bălan fetițele. Ce a interzis la ea acasă, are o regulă clară: “În familia noastră așa este”

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Cariera sa muzicală, începută încă din copilărie, a fost marcată de succes și popularitate, iar viața personală a fost mereu în atenția presei și a fanilor. În ultimii ani, atenția s-a îndreptat și către viața ei de familie, mai ales după ce a devenit mamă a două fetițe adorabile.

Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, cu care are două fetițe. Cuplul s-a cunoscut în 2014 și s-a căsătorit în 2019, dar relația lor a întâmpinat dificultăți, cei doi separându-se în 2020. Deși divorțul a fost un proces dificil, Andreea și George au încercat să rămână implicați în viața fetițelor lor, punând mereu pe primul loc fericirea acestora.

Artista și actorul au două fetițe, Ella Maya și Clara Maria, care sunt centrul universului lor. Andreea Bălan împărtășește adesea momente din viața de familie pe rețelele sociale, iar fanii au avut ocazia să le vadă pe fetițe cum cresc. Însă, puțină lume știe că solista este o mamă strictă! Din dorința de a le asigura fetelor o educație bună, le-a impus anumite reguli clare. În plus, Andreea Bălan ține cont de sfatul psihologilor.

Deși are un program ocupat, vedeta își face mereu timp pentru Ella și Clara. Astfel, blondina a decis să nu le permită fetelor accesul pe telefoane sau tablete până la 10 -12 ani. Mai mult, Ella și Clara au un program pentru timpul petrecut la televizor. Nu au voie să stea în fața ecranului mai mult de o oră jumate.

În schimb, artista a înlocuit lipsa gadget-urilor cu alte activități. De pildă, Ella și Clara au acasă piscină și loc de joacă, unde adoră să își petreacă timpul.

„Într-adevăr, eu am avantajul că am doi copii. Când ai doi copii, se joacă împreună. Când ai un singur copil și tu ca părinte este foarte ocupat, câteodată e confortabil să îi arunci un telefon. Trebuie înțeleși și acei părinți. Fiecare părinte face ce poate. Eu am norocul să am doi copii și pur și simplu au un loc de joacă fabulos acasă, au piscină, au tobogane și nu e nevoie de telefoane și tablete”, a mai declarat vedeta.