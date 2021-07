Cum îşi alină Anamaria Prodan suferinţa. Pe ce a spart 300.000 de euro dintr-un foc

Scandalul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă. După ce a plecat la Dubai, frumoasa impresară și-a făcut un cadou de zile mari. Cum își alină supărarea fiica regretatei artiste Ionela Prodan și pe ce a spart 300.000 de euro dintr-un foc.

Anamaria Prodan a simțit nevoia unei pauze și a plecat în Dubai alături de copiii ei, în timp ce Laurențiu Reghecampf a rămas, momentan, în România.

Sătulă de speculațiile apărute în presă, în ultima lună de zile, conform cărora Anamaria Prodan și Reghe ar fi în prag de divorț, controversatul agent FIFA a plecat în Emiratele Arabe Unite acolo unde și-a alinat tristețea cu un cadou de sute de mii de euro.

Soția lui Reghe a achiziționat un Lamborghini nou-nouț, o superbă bijuterie pe roți în valoare de 300.000 de euro. Nu este prima dată când Anamaria Prodan face cumpărături de asemenea anvergură, vedeta fiind obișnuită, dintotdeauna, să-și satisfacă toate poftele financiare.

Recent, Anamaria Prodan a povestit pentru Digi Sport motivul pentru care a luat decizia dratică de a părăsi România. Celebra impresară are nevoie de un timp de liniște pentru ea, după ce ultimele săptămâni a simțit că duce o luptă pe care abia o poate câștiga.

Deși a fost mereu puternică, înfruntând tot felul de obstacole de-a lungul anilor, vedeta nu s-a mai putut abține și a răbufnit.

„Mizeria asta nu mai poate să continue. Reghecampf să-și asume viața aleasă, pentru că eu și copiii mei vrem să mergem mai departe la fel de demni cum am fost pâna acum. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu!

Vreau doar să trăim, eu și copiii mei, departe de aceste mizerii, departe de golănia lui Gigi Becali, departe de cei care nu au făcut decât să distrugă o muncă de o viață. Să-i fie rușine pentru mizeria pe care a făcut-o față de Reghe.

Dacă cineva vrea sa părăsească lumea noastră mirifică, e liber să o facă! Noi avem datoria față de noi, față de copii, față de prieteni și de cunoscuti și mai ales față de nepoți, căci asta așteptăm acum, să trăim decent și să fim aceeași familie de vis exact așa cum am fost și până acum!”, a declarat Anamaria Prodan pentru jurnaliștii de la Digi Sport.