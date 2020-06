Cum își alege Alina Ceușan numele copilului. Anunțul postat pe internet

Alina Ceușan și soțul ei așteaptă primul copil. Vedeta este însărcinată în 29 de săptămâni, după cum a anunțat pe Instagram. Aceasta așteaptă un băiețel, iar în rândul fanilor de pe Internet a făcut un sondaj inedit.

Cum își alege Alina Ceușan numele copilului

Alina Ceușan este în culmea fericirii. Vedeta așteaptă un copil, se simte bine, însă are și unele emoții, legate de numele copilului. Astfel, aceasta a postat pe Instagram un mesaj în care le cere internauților idei de nume de băieți pentru bebelulșul ei. Are și anumite preferințe, și anume, să fie un nume scurt, de 3-4 cuvinte, și care să se potrivească cu numele de familie.

”Drop you baby boy name ideas! We’re looking for something short, 3-4 letters, something that will go well with Tisha, our family name! What’s the name of your babies and how did you find the magic one? 🏀 #29weeks (swim in development @retrofuturebabe)”, a postat Alina Ceușan pe Instagram.

Evident, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, astfel că Internet a apărut o listă de nume de băieți, care mai de care mai cool, precum: David, Zyan, Zeias, Aris, Akim, Liam, Luca, Ian, Ayan. Așadar, fanii și-au făcut ”datoria” și rămâne acum la latitudinea Alinei Ceușan să aleagă numele potrivit.

”O să creștem un bărbat așa cum trebuie”

De altfel, Alina Ceușan a vorbit despre viitorul ei copil, într-un interviu acordat revistei Elle.

”Raul, avem un copil, this is real’ (râde), vom spune, uitându-ne la el. La el? Da, e băiețel. Raul este un bărbat complet și atât de bine crescut și de charismatic, priceput la toate, și totuși cu o viziune artistică, încât mi-aș dori să ia tot ce-i mai bun de la el.

Vor fi câteva luni de vis în care vom sta doar noi și cei apropiați nouă acasă cu el, că va fi o perioadă frumoasă de tranziție de la „te așteptăm’ la „ești aici’.

În fiecare moment, o să creștem un bărbat așa cum trebuie, puternic pentru cei din jurul lui, dar sensibil la ce-i aruncă viața-n cale, hotărât să ajungă unde își propune, dar înțelegător cu oamenii, practic în viziune, dar visător când vede o pasăre pe cer, în zilele de vacanță. Așa îl văd”, a spus Alina Ceușan pentru sursa menționată.