Ce frumoasă e fiica lui Marius Moga! A crescut enorm și seamănă cu ambii părinți

Marius Moga și Bianca Lăpuște formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz și au o fiică superbă. Blondina a renunțat la meseria de reporter PRO TV pentru a-și întemeia o familie cu artistul. De asemenea, soția solistului lucrează la firma de producție a compozitorului, DeMoga Music.

În vara aceasta, cei doi vor împlini 7 ani de căsnicie și sunt mai uniți ca oricând. După nici un an de mariaj, Bianca Lăpuște a născut o minunăție de fetiță, care a primit numele Maria. Anii au trecut, iar fiica lui Marius Moga și a Biancăi Lăpuște s-a transformat într-o domnișoară superbă.

Pe rețelele de socializare, cei doi părinți au publicat o serie de fotografii cu micuța lor. În această toamnă, Maria Elisabeta va împlini 6 ani și a moștenit trăsăturile mamei sale.

„Despre Maria, fiica noastră, nu ştim ce drum va lua, îşi va da singură seama când va creşte, până atunci fredonează piesele lui tati. E o combinaţie între noi doi, un mix, fiind foarte pedantă, cochetă, autoritară şi sensibilă. Are puţin din fiecare, dar are şi ceva al ei. Deocamdată e foarte ea însăşi, ne surprinde, are multă personalitate”, mărturisea Bianca despre fiica ei, într-un interviu mai vechi.