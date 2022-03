Cum învață copiii din Ucraina să evite bombele: „Dacă auzim bum bum, e departe. Shhhh, cel mai periculos sunet” VIDEO

O mamă din Ucraina își învață copiii cum să reacționeze în contextul actual. Ea a spus public faptul că micuții ei știu acum care este diferența dintre sunetul unei bombe și sunetul unei rachete care sosește în apropierea lor. „Să fii evacuat cu trei copii… nu este un drum ușor de parcurs”, spune femeia care a decis să rămână în oraș în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Olena are trei copii și se află în mijlocul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Aceasta s-a adăpostit alături de cei mici într-un subsol din Kiev pentru a evita rachetele rusești. Ea a spus că și-a învățat în timpul acesta copiii să facă diferența dintre sunetul unei bombe și cel al unei rachete care sosește.

Un milion din cei peste 40 de milioane de locuitori ai Ucrainei au reușit să fugă până în acest moment de război în țările vecine. Tanya este mamă și profesoară de engleză și a hotărât să rămână acasă, alături de soț și cei doi copii.

Ea și-a spus povestea pentru publicația Școala 9 și a mărturisit ce îi dă putere în momentele acestea. Zilele au trecut, iar ea și partenerul său au stabilit câteva reguli pentru perioada următoare pentru copii pentru că „regulile îi ajută să înțeleagă că totul e sub control, că mama și tatăl lor o să-i protejeze”, povestește Tanya online.

Mai exact, micuții nu mai au voie să folosească Google sau să se uite la televizor singuri. Părinții le oferă informații simple, dar nu le arată niciodată imagini.

În timpul acesta, familia a reușit să organizeze lucrurile și să își creeze un cămin călduros acolo unde se simt în siguranță. S-au apucat de curățenie în subsolul clădirii în care locuiesc, au scos gunoaiele, au adus apă potabilă și instalație electrică.

