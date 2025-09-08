Cum influențează eclipsa de Lună fiecare zodie până pe 14 septembrie 2025. Accentul cade pe muncă și stabilitate financiară

Săptămâna 8–14 septembrie 2025 aduce o energie puternică pentru toate zodiile, deoarece suntem în plin portal de eclipsă. Tranzitele astrale din aceste zile ne împing spre reconstrucție, ajustări practice și pregătirea pentru următoarea etapă a sezonului de eclipse.

Cum influențează eclipsa de Lună fiecare zodie

La început de săptămână, Luna în Berbec aduce un suflu de acțiune și ne trezește din starea visătoare generată de energia Peștilor. Pe 10 septembrie, Luna intră în Taur și primește sprijin de la Soarele aflat în Fecioară, favorizând planurile concrete. Ulterior, tranzitul Lunii în Gemeni, combinat cu influența lui Uranus, poate aduce surprize și idei noi. Faza de Lună Gibosă în descreștere susține procesul de pregătire pentru viitor.

Berbec. Ești mai concentrat pe felul în care gândești și pe modul în care transformi ideile în planuri serioase. Poți începe o etapă creativă sau vei primi vești importante de la rude ori frați. Este un moment bun să oferi sprijin celor dragi.

Taur. In plin sezon al Fecioarei, accentul cade pe muncă și stabilitate financiară. Vei fi motivat să-ți ajustezi rutina și să-ți consolidezi valorile după recenta eclipsă în Pești.

Gemeni. Energia acestei săptămâni îți arată cât de mult contează colaborările. Vei avea de învățat lecții de diplomație și cooperare, mai ales în contexte profesionale.

Rac. Îți faci planuri clare pentru atingerea visurilor. Curajul adus de energia Berbecului te ajută să-ți continui proiectele începute în ultimele luni și să arăți de ce ești capabil.

Leu. Succesul și exprimarea personală sunt în prim-plan. Totuși, eclipsele te învață că un lider adevărat știe să asculte și să facă compromisuri.

Învățarea independenței este cheia săptămânii

Fecioară. Mercur în zodia ta îți amplifică gândurile, dar tranzitele te ajută să-ți pui în valoare talentele ascunse. Este un moment excelent să ieși în lumina reflectoarelor.

Balanță. Ai energie și ambiție, însă Marte în zodia ta te poate face mai irascibil. După 10 septembrie, atmosfera devine mai relaxată și poți profita de un plus de pasiune și deschidere.

Scorpion. Învățarea independenței este cheia săptămânii. Folosește perioada pentru reflecție și planuri de viitor, deoarece inspirația va fi de partea ta.

Săgetător. Simți nevoia unei reorientări profesionale sau educaționale. Este timpul să-ți redefinești scopurile și să le aliniezi cu pasiunile tale reale.

Capricorn. Parteneriatele și relațiile devin esențiale. Vei înțelege cum dragostea și prietenia te-au maturizat în ultimul an. Eclipsele îți arată de ce legăturile autentice contează.

Vărsător. Energia săptămânii aduce reconciliere și vindecare în relațiile personale. Totodată, poate exista un impact asupra zonei academice sau profesionale, pregătind terenul pentru noi începuturi.

Pești. Portalul de eclipsă te învață să-ți protejezi limitele și să-ți acorzi mai multă iubire. În același timp, îți arată cum să păstrezi echilibrul între nevoile tale și relațiile cu ceilalți.