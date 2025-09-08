Zodia cea mai afectată de eclipsa totală de lună din luna septembrie. Efectele karmice se vor simți ani la rând pentru acești nativi

Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
08 sept. 2025 | 11:40
de Violeta Badea

Eclipsa totală de Lună din luna septembrie aduce schimbări profunde și efecte karmice care pot influența viața multor nativi pentru următorii ani. Fenomenul astronomic, cunoscut și sub numele de ”Lună Sângerie”, nu afectează doar planul emoțional, ci și deciziile importante legate de relații, carieră și dezvoltare personală. În timp ce toate zodiile resimt energia acestui eveniment, una dintre ele va simți cel mai puternic efectul transformator.

Zodia asupra căreia eclipsa totală de Lună din septembrie are cel mai puternic impact

Pe lângă magia vizuală a eclipsei, energia sa astrală este puternic orientată asupra nativilor din Scorpion, semn guvernat de Marte și Pluton, care simbolizează regenerarea, profunzimea emoțională și transformarea interioară.

Scorpionii vor fi nevoiți să înfrunte adevăruri ascunse și să încheie cicluri care nu mai au loc în viața lor. Relațiile vechi, traumele sau fricile reprimate pot ieși la suprafață, oferind șansa de a le rezolva și de a începe un nou capitol.

Această eclipsă poate declanșa schimbări semnificative în plan profesional, dar și în viața personală, iar deciziile luate în această perioadă vor avea efecte care se vor simți ani de zile.

Previziuni pentru toate zodiile

Berbec: Energie crescută și dorință de a iniția proiecte noi; este important să-ți gestionezi impulsivitatea.

Taur: Eclipsa aduce introspecție și reevaluarea valorilor; finanțele și resursele comune pot fi puse sub lupă.

Gemeni: Posibilitate de clarificări în relații; comunicarea sinceră va fi cheia pentru evitarea tensiunilor.

Rac: Viața familială și locuința vor fi influențate; schimbările făcute acum pot aduce stabilitate pe termen lung.

Leu: Cariera și statutul social sunt în prim-plan; deciziile luate azi pot redefini obiectivele viitoare.

Fecioară: Eclipsa aduce provocări în planul comunicării și al studiului; este un moment bun pentru clarificări și planuri de viitor.

Balanță: Relațiile personale și parteneriatele vor fi evaluate; echilibrul între nevoile tale și ale celorlalți devine crucial.

Scorpion: Efecte karmice puternice; transformări profunde în viața personală și profesională, cu decizii ce vor avea impact pe termen lung.

Săgetător: Posibilitate de călătorii sau schimbări în educație; reevaluează planurile pe termen lung.

Capricorn: Probleme financiare și responsabilități profesionale vor ieși în evidență; disciplină și răbdare necesare.

Vărsător: Eclipsa aduce surprize în cercul social și în planurile de grup; flexibilitatea va fi aliatul tău.

Pești: Energie intensă în plan spiritual și emoțional; introspecția și meditația te vor ajuta să găsești claritate.

Această eclipsă totală de Lună nu este doar un spectacol ceresc, ci și un moment prielnic pentru conștientizare, încheierea ciclurilor și pregătirea pentru noi începuturi.

