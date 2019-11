Cum încearcă Dăncilă să-i ia fața lui Iohannis. Lupta pentru mandatul de la Cotroceni devine tot mai acerbă

Candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale din 2019 a făcut un anunț de ultimă oră, prin care îi va lua fața lui Klaus Iohannis. Și pentru Viorica Dăncilă lupta pentru Cotroceni pare să fi devenit una tot mai acerbă. De aceea, a decis să își anunțe alegătorii, dar și pe membrii presei de la noi din țară, că va face următorul pas în ceea ce privește al doilea tur al prezidențialelor.

Fostul premier al României a anunțat, cu puțin timp în urmă, că va organiza o dezbatere proprie, cu toți jurnaliștii care vor să participe la eveniment. Candidatul PSD la prezidențiale i-a dat o lovitură de grație în acest mod lui Klaus Iohannis, după ce actualul președinte și-a anunțat lista cu membrii presei care vor participa la dezbaterea de marți, de la ora 19:00.

Pentru a-i arăta că este, în continuare, un pion foarte puternic în cursa din 2019 pentru Cotoceni, Viorica Dăncilă a dezvăluit că va avea propria ei dezbatere cu presa. Va avea loc tot în această marți, pe 19 noiembrie, de la ora 18:00, cu o oră înaintea celei a lui Klaus Iohannis. Reacția e una neașteptată și vine în contextul celui de-al doilea tur al alegerilor, de pe 24 noiembrie.

„Cred cu tărie că această campanie are nevoie de dialog, de dezbateri, de o prezentare coerentă a viziunii pentru România și, mai ales, de răspunsuri la întrebările oamenilor. Eu nu pot fi de acord cu fuga de asumare și fuga de întrebări, nici cu aroganța pe care o afișează președintele Iohannis și disprețul pentru dreptul românilor la informare. Acest elitism al domnului Iohannis și această selecție pe care a făcut-o pentru evenimentul de astăzi trădează de fapt teama de un dialog autentic, teama de adevăruri incomode.

Eu am ales să am o discuție liberă, deschisă, cu oricine are întrebări despre viziunea candidatului pentru România. Voi avea un dialog deschis cu TOȚI jurnaliștii care își doresc să participe, astăzi, începând cu ora 18:00, la Palatul Parlamentului, sala Spiru Haret. Accesul este liber pentru toți reprezentanții mass-media desemnați de către instituțiile pe care le reprezintă. Intrarea se face pe baza legitimației de presă și a actului de identitate la intrarea S2, începând cu ora 16:00. Iar de la ora 21:00, ne vedem la Antena 3!”, a anunțat Viorica Dăncilă, pe contul său oficial de Facebook.