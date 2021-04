Cu cine l-ar vedea Alexia Eram pe iubitul său: ‘90% s-ar potrivi’. Ce a spus despre Antonia, fosta mamă adoptivă, și Iulia Albu

Alexia Eram a fost provocată de Cătălin Măruță, în emisiunea lui de la Pro TV, să dea câte un verdic pentru fiecare femeie aleasă de echipa moderatorului, dar luând în considerare gusturile iubitului Mario Fresh. Rezultatul l-a transpus în procente de la 1 la 100. O fostă știristă pare să fie pe gustul artistului, partenera atribuindu-i 90%. Reacțiile celor doi în ceea ce le privește pe Antonia și Iulia Albu.

Alexia Eram l-ar vedea pe iubitul său, în proporție de 90%, cu o vedetă TV. Ambii s-au precipitat când au văzut că Antonia și Iulia Albu intră în provocare

Fata Andreei Esca a primit câteva imagini cu persoane publice din România cărora a trebuit să le ofere câte un procent, în funcție de gusturile iubitului. Mai exact, cum a pus problema Măruță, cu cine s-ar potrivi cântărețul dacă tânărul cuplu și-ar spune ”adio.

Geanina Ilieș a primit procentul maxim din partea Alexia, anume 90%, iar pentru Antonia și Iulia Albu au existat ceva rezerve. În final, cei doi cu împachetat păreri plăcute pentru ambele.

„Cum să puneți așa problema?”

„S-ar potrivi cu Adelina Pestrițu, nu am de ce să spun că nu, dar nu am cum să spun asta pentru că e deja căsătorită, are copil. I-aș vedea, e brunetă, are corp frumos. 70%. Alexandra Stan nu cred că e potrivită pentru el. Nu l-aș vedea. Nu știu, adică…nu cred că s-ar potrivi. 10% pentru ea. 80% pentru Alina Eremia. Îmi place de ea, e frumoasă. 20% pentru cântăreața Ami. Geanina Ilieș, wow. 90% pentru ea. Știu că îi place de ea. L-am dat de gol acum. El mi-a spus că îi place de ea”, e de părere Alexia Eram.

„Îmi place că are solar și mereu mă duc la ea la solar Este diferența mare de vârstă, dar e ipotetic. 10 pentru Geanina”, a completat Mario Fresh.

„Inna arată foarte bine și mie îmi place foarte mult de ea, dar nu cred că e genul lui. Ea e mai sport. Ei îi plac femeile care sunt mai elegante. O să spun 40%. Iulia Albu nu cred că e genul lui. Vrei să crești o gâină, Mario? Nu, cred că tot 10%. Andreea Antonescu…0%. Nu cred că s-ar potrivi. Antonia este o femeie superbă și cred că s-ar potrivi cu ea pentru că semănăm. Toată lumea îmi spune că semăn cu ea”, a mai spus tânăra.

„Stai, cum să puneți așa problema? Doamne!”, s-a mirat Mario Fresh.