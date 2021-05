Ce are de gând să facă Mario Fresh cu Alexia Eram. Oare Andreea Esca o să fie de acord?

Tânărul Mario Fresh se consideră un bărbat norocos. Iubita sa, fiica celebrei Andreea Esca, Alexia Eram este, în opinia sa, femeia visurilor sale. Pentru Alexia, mai spune Mario Fresh, este în stare să facă orice sacrificii. Recent artistul declara că e decis să meargă până la capăt.

Mario Fresh își iubește partenera de viață de patru ani. De-atâta timp sunt împreună Mario Fresh și Alexia Eram, fiica celebrei Andreea Esca. Deși au existat zvonuri că s-ar fi despărțit la un moment dat, lucrurile merg bine între cei doi.

Spre surprinderea fanilor, în februarie cei doi anunțau că-și doresc să devină părinți, cât mai repede. Într-un dialog cu fanii pe Instagram, Mario Fresh vorbea despre acest aspect, scriind:

După ce i-a declarat public că o iubește, acum se gândește deja să facă pasul cel mare. De curând artistul a vorbit despre ideea de a se căsători cu Alexia Eram, cât mai repede posibil.

Cei doi tineri formează un cuplu frumos și urmărit cu drag de fanii lor, orbind recent despre dorința de a o lua de soție pe Alexia, declarând:

”Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat. La 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a mărturisit Mario Fresh.