Cum îl protejează părinții pe David Popovici de substanțe interzise. Ce metode au decis să aplice

Cum îl protejează părinții pe David Popovici de substanțe interzise. Problema dopingului în sport este una reală, ce poate distruge carierele promițătoare ale unor sportivi. Dublul campion mondial de natație și-a luat întotdeauna măsuri complete pentru evitarea unor astfel de situații. David Popovici are cea mai bună protecție împotriva acestui fenomen, mai ales prin măsurile luate de părinții săi.

Cum îl protejează părinții pe David Popovici de substanțe interzise. În urma rezultatelor obținute la Campionatul Mondial de natație, campionul român a fost supus unor controale antidoping, la Budapesta. Dragoș Luscan, preparatorul fizic al înotătorului român, a spus însă că acest lucru este unul normal, asta deoarece așa prevede regulamentul în momentul în care un sportiv doboară un anumit record mondial.

David Popovici are în părinții săi cei mai atenți și înfocați apărători în fața unor eventuale probleme legate de substanțele interzise. Mai mult, conform gsp.ro, mama lui David, Georgeta, care a lucrat în zona asistenţei sociale, a urmat cursurile de ofiţer antidoping, ca să înţeleagă exact prin ce mecanisme va trece fiul său în procedurile în domeniu.

Despre măsurile luate de părinții lui David Popovici a vorbit și Cristi Balaj, fostul președinte al preşedinte al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, actualul șef al clubului CFR Cluj. Acesta a dezvăluit că aceștia sunau chiar și la 2 noaptea pentru a se interesa dacă pot folosi chiar și picături pentru ochi sau urechi.

„Mai mult de atât, mama băiatului a făcut un curs de ofiţer de control antidoping, a şi plătit chiar dacă nu dorea şi nu practica această meserie, doar din dorinţa de a învăţa exact cum şi care e modalitatea unui control doping tocmai pentru a nu greşi.

Când am aflat că mama acestui băiat a făcut curs şi a plătit o sumă de bani, am spus că ideal ar fi… nu am reuşit să pun în practică pentru că am plecat de la ANAD înainte să fie făcut cursul gratuit şi să platească doar cei care vor diploma”, a mai declarat Balaj, pentru sursa citată.