Cum îl cheamă, de fapt, pe Ion Ţiriac. Numele din buletinul miliardarului este altul

Este imposibil ca măcar odată un român să nu fi auzit de numele marelui tenisman român Ion Țiriac. Toată lumea îl cunoaște astăzi ca unul din miliardarii români cu afaceri în mai toate domeniile. Dar, sunt puțini cei care știu cum îl cheamă, de fapt, pe Ion Ţiriac. Recent, miliardarul a dezvăluit că numele din buletin este altul. Citește mai departe și află care este numele real.

Legenda tenisului românesc, acum în vârstă de 84 de ani, și-a început cariera de jucător de tenis la simplu în anii 1960, până când a trecut la dublu masculin și și-a unit forțele cu Ilie Năstase.

Ion Țiriac a fost un fost unul din cei mai buni jucători români de tenis în anii 1960 și 1970, iar alături de Ilie Năstase, bunul său prieten, a câștigat Openul Franței în 1970, punctul culminant al perioadei de joc a buldozerului din Brașov, înainte de a se retrage în 1979.

Țiriac a plecat cu aproximativ 174.000 de euro( la acest moment), în premii în timpul carierei sale, dar ceea ce a câștigat în afara terenului este cel mai uimitor. În afaceri avea să genereze o avere despre care se crede că se ridică la aproximativ 1,3 miliarde de euro.

Prin acordarea de licențe inteligente, prin înființarea primei bănci private din România și prin înființarea unor firme de retail, asigurări, leasing auto și companii aeriene, banii au început să curgă.

Așa a devenit Ion Țiriac cel mai bogat sportiv din lume, cu o valoare estimată de trei ori mai mare decât cea a lui Federer, care este cotat la 566 de milioane de euro, precum și decât cea a lui Lionel Messi, care valorează 557 de milioane de euro și Cristiano Ronaldo, 465 de milioane de euro, la un loc, conform datelor recente.

După ce și-a agățat racheta în cui, Țiriac și-a îndreptat atenția către antrenorat. I-a luat sub aripa sa pe Ilie Năstase, Manuel Orantes, Adriano Panatta, Guillermo Vilas, Henri Leconte și un tânăr la acea vreme, Boris Becker.

Dar Țiriac avea planuri mai mari pentru tenis. Odată cu apariția unei serii de noi vedete, el credea că jocul va deveni din ce în ce mai popular.

Așa că a cumpărat licențe pentru mai multe turnee profesioniste și apoi le-a scos la licitație pentru municipalitățile din orașe precum Stuttgart, Hanovra și Madrid.

Mai târziu, el avea să dezvolte turneul de tenis Masters ATP Mutua Madrid Open, pe care nu îl deține și astăzi. Dar puțină lume știe, cum îl cheamă, de fapt, pe Ion Ţiriac.

Conform unor relatări ale miliardarului, numele din buletin este cu totul altul. Într-un interviu acordat Televiziunii Publice, Ion Țiriac dezvăluia care îi este numele real din buletin și pașaport:

Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat.

Dar, așa cum tot Ion Țiriac declara, cariera sa în tenis avea să fie determinată de un influent om politic al acelei perioade, fiind vorba de nimeni altul decât Ioan Gheorghe Maurer, fostul premier al României Socialiste în perioada dictaturii lui Nicolae Ceaușescu:

”Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer (n.r. Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea.

La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: ‘Domnule, dumneata nu mai ai pașaportul’. Eu am reacționat: ‘Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor.

Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?!’ Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Și pe urma mi s-a spus: ‘Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?”, decalra Ion Țiriac în același interviu.