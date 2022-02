Cum îl cheamă, de fapt, pe CRBL de la Survivor în buletin. Acesta e numele lui real

CRBL este unul dintre cei mai vocali și impunători concurenți din sezonul 3 Survivor România. Faimosul este ambițios și hotărât să ajungă departe în competiție, lucru pe care l-a demonstrat la fiecare traseu. Deși are o carieră de mai bine de 20 de ani în industria muzicală, există anumite lucruri pe care fanii nu le știu despre artist.

A fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști hip-hop ai anilor 2000, iar trupa Simplu i-a propulsat cariera în industria muzicală. CRBL are milioane de fani în toate colțurile României, iar fanii se bucură să-l vadă în ipostaza de concurent al celui mai recent sezon Survivor România.

CRBL este ambițios, perseverent și temperamental, lucruri pe care le-a dovedit în competiția din Republica Dominicană. Participarea la Survivor România 2022 nu a fost o surpriză pentru urmăritorii săi.

Artistul are experiență în ceea ce privește show-urile pline de adrenalină, fiind câștigătorul celui de-al doilea sezon Asia Express.

Deși românii sunt familiarizați cu CRBL și i-au fost alături în cei 20 de ani de carieră muzicală, puțini sunt cei care știu care este numele său real. În buletin, cântărețul ce și-a ales porecla CRBL, de la „Compun Rime Bine Legate” se intitulează Eduard Mihail Andreianu.

Controversatul CRBL a spus de mai multe ori că motivul principal pentru care a acceptat să participe la Survivor România 2022 este să se joace și să se bucure de spectacolul oferit.

„Sunt foarte pregătit! O să fie foarte frumos! Eu sper să mă distrez foarte mult și să adun cât mai multe amintiri frumoase. Am să mă bucur foarte tare de acest spectacol și acest concurs pentru că recunosc nu-mi place să pierd. Dar și când pierd, știu să pierd!”, a povestit acesta în emisiunea ‘La Măruță’, de la Pro TV.

De când a început competiția, CRBL s-a remarcat prin temperamentul său puternic. Artistul a intrat într-un conflict verbal cu Andreea Tonciu, când bruneta i-a luat apărarea Roxanei Ciuhulescu, vedeta propusă spre eliminare în primul consiliu de nominalizare al sezonului.

Andreea Tonciu: Roxana e foarte emotivă, nu mai are putere și cred că e singura cu care mă înțeleg de la mamă la mamă. Nu ești bărbat! Noi suntem femei…ia-te de bărbați dacă ești șemcher. Nu mai țipa la mine! De aia te-am votat! Nu permit nimănui să vorbească așa cu mine. Dacă vrea, să se creadă șef la el acasă. Eu am venit aici cu inima deschisă.

CRBL: De ce să nu țip? De ce te bagi tu în discuția mea cu Roxana! Cu mine nu merge. Când vorbești cu mine să ridici două degete! Nu am făcut-o cu răutate, eu o respect în continuare (n.r. pe Roxana Ciuhulescu), dar nu am avut altă opțiune. Xonia arată că vrea. Tu ești cea care are cele mai multe probleme medicale. Nu poți să vrei să vii la Survivor și să nu te aștepți la asta dacă ai probleme fizice. Nu-mi plac oamenii care dau sfaturi și nu pun mâna. Sper să părăsească Faimoșii!