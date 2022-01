Andreea Tonciu și Roxana Ciuhulescu, scandal uriaș cu CRBL. Jigniri fără precedent la Survivor 2022

Tensiunile nu părăsesc echipa Faimoșilor! Roxana Cihulescu și Andreea Tonciu sunt la cuțite cu CRBL. Celebrul cântăreț a reușit să le întindă nervii colegelor sale. Cele două nu au mai suportat afirmațiile solistului și au reacționat pe măsură.

Prima eliminare de la ‘Survivor România 2022’ vine cu mari tensiuni în echipa Faimoșilor care deja s-a obișnuit să piardă. Din păcate, vedetele au ajuns la al treilea eșec în a 3-a ediție, lucru care se simte în special în tabăra în care se retrag după ce termină traseele.

Andreea Tonciu a mărturisit că seara aceasta este una foarte grea pentru că nu își dorește că Roxana să părăsească show-ul sportiv. De asemenea, fosta asistentă TV nu înțelege cuvintele dure aduse de CRBL la propunerea de la consiliul trecut.

Bruneta a reacționat imediat și i-a luat apărarea, încercând să găsească o explicație pentru cele spuse de cântăreț. Spiritele s-au încins rapid pentru că cel din urmă a început să ridice tonul în fața femeii.

Aceasta a rămas dezamăgită pentru faptul că niciun concurent nu a fost de partea ei în acest conflict ce s-a aprins încă de ieri. Sportiva a mărturisit că se simte călcată în picioare și crede că nu merită ce i se întâmplă.

Andreea Tonciu: Roxana e foarte emotivă, nu mai are putere și cred că e singura cu care mă înțeleg de la mamă la mamă. Nu ești bărbat! Noi suntem femei…ia-te de bărbați dacă ești șemcher. Nu mai țipa la mine! De aia te-am votat! Nu permit nimănui să vorbească așa cu mine. Dacă vrea, să se creadă șef la el acasă. Eu am venit aici cu inima deschisă.

CRBL: De ce să nu țip? De ce te bagi tu în discuția mea cu Roxana!Cu mine nu merge. Când vorbești cu mine să ridici două degete! Nu am făcut-o cu răutate, eu o respect în continuare (n.r. pe Roxana Ciuhulescu), dar nu am avut altă opțiune. Xonia arată că vrea. Tu ești cea care are cele mai multe probleme medicale. Nu poți să vrei să vii la Survivor și să nu te aștepți la asta dacă ai probleme fizice. Nu-mi plac oamenii care dau sfaturi și nu pun mâna. Sper să părăsească Faimoșii!

Roxana Ciuhulescu: M-a făcut să mă simt atât de rău și să mă simt călcată în picioare. Nu meritam. Niciun alt coleg nu a reacționat în afară de Andreea.